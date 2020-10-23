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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 01:11 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Berlin savcılığı ve polisi Müslüman toplumundan özür dilemelidir

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Berlin savcılığı ve polisi Müslüman toplumundan özür dilemelidir
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sorgusuz sualsiz ve ölçüsüz bir şekilde sabah namazı esnasında Berlin Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Berlin savcılığı ve polisinin, bu tutumu nedeniyle Müslüman toplumundan özür dilemesi gerektiğini belirten Oktay, Mevlana Camii cemaatine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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