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DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Başbakanı Diyab ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Başbakanı Diyab ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.

Fuat Oktay sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda “Lübnan ziyaretimiz çerçevesinde Başbakan Sayın Hasan Diyab ile görüştük. Patlama sonrası yaptığımız yardımları değerlendirip, her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Fuat Oktay sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Lübnan ziyaretimiz kapsamında Meclis Başkanı Sayın Nebih Berri ile bir araya geldik. Kendilerine desteklerimizi birkez daha yineledik” ifadelerini kullandı.

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