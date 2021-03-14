Cumhurbaşkanı Tatar’ın babası Kıbrıs Türk direnişini kitabında anlattı

Rüstem Tatar, ‘Herşeye Rağmen’ adlı biyografi kitabında, mali yardımın dağıtılmasında silahlı direnişin finansmanına öncelik verdiklerini söyledi. Yazar Ferhat Atik’in kaleme aldığı “Herşeye Rağmen Rüstem Tatar” adlı biyografi kitabı, Rüstem Tatar, oğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ailesi ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Lefkoşa’da tanıtıldı.

Rüstem Tatar hayat hikâyesinin Rumlara karşı direniş yıllarını anlattığı bölümünde, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Sayıştay Başkanlığı’nı yaparken, Rum terör örgütü EOKA’dan ölüm tehdidi aldığını, 1964’ten 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar direnişin savunma bütçesini hazırladığını ve çok zor yıllar geçirdiklerini kaydetti.

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