Cumhurbaşkanı Tatar Hürriyet’e konuştu! KKTC’de bu hafta sonu tarihi seçim var: Tek yol iki devlet tek garanti Türkiye

Kıbrıs Türk halkı, bu hafta sonu iki aday ve adayların Kıbrıs sorununda savundukları iki tezin yarıştığı tarihi bir seçime gidiyor. 218 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, Kıbrıs sorununda iki devletli çözümü savunan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rumlarla federasyon görüşmelerine devam etmek isteyen ana muhalefet lideri Tufan Erhürman yarışıyor ve birinci gündem konuları ‘Türkiye ile ilişkiler”. Hürriyet’e konuşan Tatar, Rumlarla federasyonun, Türkiye’nin garantörlüğünün sona erip Türk askerinin de çekilmesi anlamına geleceğine dikkat çekerek, “Asla izin vermeyiz, tek garantimiz Türkiye” dedi.

BEKLENTİ İLK TURDA SONUÇ

Seçimlere 8 aday katılsa da yarış, milliyetçi sağ partilerin ortak adayı Ersin Tatar ile sol partilerin desteklediği ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Parti’nin lideri Tufan Erhürman arasında geçiyor. İki turlu seçimlerin bu pazar yapılacak birinci turda sonuçlanması bekleniyor. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin tam desteğini arkasına alan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu seçimle yol ayrımında olduğuna dikkat çekerek, Hürriyet’e politikasını şu sözlerle anlattı: “Türkiye’yi adadan çıkarmak isteyenlere karşı mücadele ediyorum. Türkiye’nin garantörlüğünün tabu olmadığını söyleyen ve 2017’de İsviçre’de Rumlara, verilecek topraklar konusunda harita veren, garantörlüğü de tartışmaya açan Mustafa Akıncı ve partisi, rakibimin arkasında.”

‘GAZZE, UKRAYNA ORTADA’

“Türkiye’yi gönderip Rumlarla sirtaki yapmak isteyenler oy için her türlü yalanı söylüyorlar. Federasyon tezine dönmek demek Rumların istediği Kıbrıs’ta sıfır asker sıfır garantinin tartışıldığı Türk askerinin gönderileceği bir masaya oturmaktır. Gazze ortada Ukrayna ortada. Felaketimiz olur. Bu coğrafyada tek garantimiz tek güvencemiz Türkiye. Asla izin vermeyiz, Kıbrıs Türk halkı da asla prim vermez.”

‘ERDOĞAN’I İKNA EDECEKLERMİŞ’

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son 4 yıldır BM kürsüsünden dünya liderlerinin gözlerinin içine baka baka dört kez söyledi, ‘Kıbrıs’ta federasyon defteri kapanmıştır, tek çözüm yolu iki devlettir’ dedi, KKTC’nin tanınması çağrısı yaptı. Rumlarla federasyon isteyen Tufan Erhürman ise Türkiye ile istişare edip, kararından çevirecek ikna edecekmiş. Erdoğan’ı KKTC meclisinde konuşma yaparken boykot eden, meclis açılışına ‘dua okunuyor’ diye gelmeyen Erhürman ve vekilleri, Türkiye ve Erdoğan’ı hiç tanımamış. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs’ta günü birlik fikir değiştirmez. Oy almak için Türkiye’yi ikna yalanını söylüyorlar.”

AB KİMLİĞİ VAAT EDİYORLAR

“Rumlar Kıbrıs Türklerinin Türkiye’den gelen kardeşlerimizle karma evliliklerinden doğan çocuklarına kimlik vermiyor. Federasyoncular, seçimi kazanırlarsa karma evliliklere AB pasaportu ve kimlik vaat ediyorlar. Tatar kazanırsa ve iki devletli çözüm olursa da halihazırda Rumlar’dan AB vatandaşlığı anlamına da gelen ‘Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği’ almış olanların, kimliklerini kaybedeceği tehdidinde bulunuyor. New York’ta yanımda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan varken, Rum lidere “Kıbrıs Türkleri’nin karma evliliklerden Kıbrıs’ta dünyaya gelen çocuklarına kimlik vermemek AB hukukuna aykırı” dedim. Rum lider Nikos Hristodulidis, “Ben böyle bir söz vermedim” dedi.”

‘VIKTOR ORBAN’A DEDİM Kİ

5 yıldır KKTC’nin tanıtılması için uğraşıyorum. Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olduk. 3 zirvesine KKTC bayrağı ile katıldım. Türk dünyasının doğu Akdeniz’deki serhat bekçisiyiz diyoruz. Gözlemci üye AB üyesi Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a sordum. “Benimle aynı fotoğraf karesine girdin, AB’de başın belaya girecek” dedim. Orban, “Ben de Türk soyundanım, bir şey olmaz” dedi. Rumlarla federasyona dönersek, bu mücadele sıfırla çarpılacak, “Kıbrıs Türkleri bağımsızlık istemiyor” denecek. Bu kadar mücadeleye çok yazık olacak.”

KKTC MECLİSİ’NDEN 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM KARARI

50 sandalyeli KKTC Meclisi dün olağanüstü toplanarak, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek anlamına gelen “Kıbrıs sorununda Rumlarla federasyon döneminin sona erdiği ve iki devletli çözümün kabul edileceği” kararı alındı. Parlamentoda çoğunluğu oluşturan sağ partilere mensup 29 vekilin ‘evet’ oyuyla alınan karar, TBMM’nin 18 Temmuz 2024’de oybirliğiyle aldığı ‘Kıbrıs tezkeresi’ kararıyla birebir uyum sağlıyor. KKTC Meclisi’nin kararında “kelime oyunlarıyla” federasyon müzakerelerine” dönülmeyeceği de vurgulandı. Karara karşı çıkan sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

RUMLAR YERLEŞKEYİ GÖRÜNCE ‘AMAN TANRIM’ DİYOR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘devletimizi tasfiye etmeye çalışanlar şimdi inanmadıkları Türkiye’nin hediyesi yeni Cumhurbaşkanlığı binasına girmeye çalışıyor’ diyerek şöyle devam etti: “Bu sol kesim çok protesto etti, Türkiye’nin hediyesi Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento yerleşkesini. Lefkoşa’da Rum sınırının tam karşısına yaptık. Rumlar kapıdan geçince devletle karşılaşıyor. İngiliz sömürge dönemi kalan binadan kurtulup Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde devlete yakışır bir yerleşkeye kavuştuk.”

‘AMAN ALLAHIM’

“Rumlar da söylüyor. Cumhurbaşkanlığımızı görünce “Panagia mu” diye hayret ediyorlar. Yunanca ‘Meryem ana’ demek ama Rumların kullanış tarzıyla Türkçe karşılığı ‘Aman Allahım’. Rumların beğeniyle baktığı eseri, içimizdeki solculara beğendiremedik. Dua ile açtık diye gelmediler, şimdi hasbelkader gelirlerse, kullar affetse bile Allah affetmeyecek.”