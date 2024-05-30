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Cumhurbaşkanı referandum istedi! Gürcistan yol ayrımında

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#Gürcistan#Cumhurbaşkanı#Referandum
Cumhurbaşkanı referandum istedi Gürcistan yol ayrımında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 07:00

Gürcistan’da ‘yabancı ajan’ yasası ülkeyi germeye devam ediyor. Rusya yanlısı Başbakan İraklı Kobahidze’nin desteğiyle yasa parlamentodan geçerken Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili doğrudan halka seslenerek referanduma gidilmesini istedi.

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14 Mayıs tarihinde protestolara rağmen parlamentoda oylanan yasanın kabul edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Zurabişvili yetkilerini kullanarak veto etmişti. Ancak Başbakan Kabahidze kontrolündeki meclis 28 Mayıs’ta yeni oylama yaparak Cumhurbaşkanı vetosunu aştı. Batı yanlıları, bu yasayla ülkenin AB üyeliği yolunun tehlikeye gireceğini savunuyor, yasanın ayrıca muhalefeti susturmak için kullanılacağından endişe ediyor. Halka seslenerek pes etmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “150 sandalyeli parlamentomuzda oturan ve büyük ölçüde belirli klanların etkisinde olan 84 milletvekili ülkemizin kaderini belirleyemez. Size sesleniyorum. Tartışmalı yasanın iptal edilebilmesi için 200 bin imza toplayın.  Ekim ayında Gürcistan’da yapılacak parlamento seçimleriyle birlikte “Etki ajanı” yasasının iptali meselesini referanduma götürelim” dedi. 

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#Gürcistan#Cumhurbaşkanı#Referandum

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