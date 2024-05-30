Cumhurbaşkanı referandum istedi! Gürcistan yol ayrımında

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14 Mayıs tarihinde protestolara rağmen parlamentoda oylanan yasanın kabul edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Zurabişvili yetkilerini kullanarak veto etmişti. Ancak Başbakan Kabahidze kontrolündeki meclis 28 Mayıs’ta yeni oylama yaparak Cumhurbaşkanı vetosunu aştı. Batı yanlıları, bu yasayla ülkenin AB üyeliği yolunun tehlikeye gireceğini savunuyor, yasanın ayrıca muhalefeti susturmak için kullanılacağından endişe ediyor. Halka seslenerek pes etmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “150 sandalyeli parlamentomuzda oturan ve büyük ölçüde belirli klanların etkisinde olan 84 milletvekili ülkemizin kaderini belirleyemez. Size sesleniyorum. Tartışmalı yasanın iptal edilebilmesi için 200 bin imza toplayın. Ekim ayında Gürcistan’da yapılacak parlamento seçimleriyle birlikte “Etki ajanı” yasasının iptali meselesini referanduma götürelim” dedi.