Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, iş birliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, İsrail’in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu’nun değil, dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail’i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.

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Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında bulunduğu Tataristan'da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Uluslararası Kazan Havalimanı'nda Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tataristan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler üzerine de fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.