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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS Zirvesi'nde: Aile fotoğrafı çekimine katıldı

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#Erdoğan#Aile Fotoğrafı#Zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS Zirvesinde: Aile fotoğrafı çekimine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 11:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşecek oturum öncesindeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi, üçüncü ve son gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş BRICS Oturumuna katılmak üzere Kazan EXPO'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS Zirvesinde: Aile fotoğrafı çekimine katıldı

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS Zirvesinde: Aile fotoğrafı çekimine katıldı

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, solunda Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Gazvani yer aldı.

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Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile selamlaştı. Liderler daha sonra zirvenin düzenlendiği salona geçti.

 

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#Erdoğan#Aile Fotoğrafı#Zirve

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