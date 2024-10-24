Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS Zirvesi'nde: Aile fotoğrafı çekimine katıldı

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Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi, üçüncü ve son gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş BRICS Oturumuna katılmak üzere Kazan EXPO'ya geldi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, solunda Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Gazvani yer aldı.

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Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile selamlaştı. Liderler daha sonra zirvenin düzenlendiği salona geçti.