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Cumhurbaşkanı protestolara katıldı: Gürcistan’da seçim sonucu ülkeyi gerdi

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#Gürcistan#Seçim#Gürcistan Rüyası
Cumhurbaşkanı protestolara katıldı: Gürcistan’da seçim sonucu ülkeyi gerdi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:00

Türkiye’nin kuzeydoğu komşusu Gürcistan’da geçen cumartesi yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcistan Rüyası partisinin kazanması ülkede gerilimi tırmandırdı.

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İktidar partisi sandıktan yüzde 54 oy oranıyla birinci çıkarak tek başına hükümeti kurma imkânını yeniden elde ederken, Başbakan İrakli Kobahidze Rusya yanlısı olarak görüldüğü için seçimlerin de “Rus usulü” yapıldığı iddia edilmeye başlandı. Gürcistan’ın batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek halkı meydanlara inmeye davet etti.

‘RUS OPERASYONU’

İktidar partili parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili ise Cumhurbaşkanı’nı darbe girişimi başlatmakla itham etti. “Seçimlerin dürüst ve adil bir ortamda yapıldığını kabul etmem mümkün değil” diyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Moskova yönetiminin Ukrayna’daki savaş için kullandığı “özel operasyon” terimine atıfta bulunarak, Gürcistan seçimlerinde “Rusya’nın özel seçim sandığı harekâtı gerçekleştirdiğini” söyledi. Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili ise Zurabişvili’yi ülkede darbe organize etme çalışmakla suçlayarak, “muhalefetin Cumhurbaşkanı’nın ağzıyla sonuçların iptalini ve sokakları karıştırmayı” planladığını savundu. Muhalefet dün akşam başkent Tiflis’teki parlamento binası önünde toplanarak miting düzenledi. Protestoya yaklaşık 5 bin muhalif göstericinin katıldığı belirtildi. Gösterilere Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de katıldı. 

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#Gürcistan#Seçim#Gürcistan Rüyası

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