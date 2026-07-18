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Cumhurbaşkanı memnun hükümet uyardı! Guterres’in ziyareti KKTC’yi ikiye böldü

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#Birleşmiş Milletler#KKTC#Guterres
Cumhurbaşkanı memnun hükümet uyardı Guterres’in ziyareti KKTC’yi ikiye böldü
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir stratejik anlaşma hazırladığına yönelik haberler ve Genel Sekreter Antonio Guterres’in ay sonu Kıbrıs’ı ziyaret etme kararı KKTC’de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile hükümet arasındaki görüş ayrılığını yeniden gözler önüne serdi.

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Erhürman Guterres’e tam destek verirken, Dışişleri Bakanlığı, Genel Sekreter’i “federasyon konusunda arabuluculuk yapma” açıklamasıyla uyardı.

GAYRİ RESMİ ZİRVE HAZIRLIĞI

Görev süresi bu yıl sonu tamamlanacak olan Genel Sekreter Guterres, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Kıbrıs’ı ziyaret edecek, Türk ve Rum liderler Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı ve 3’lü görüşecek. Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılarak yapılması planlanan gayri resmi Kıbrıs zirvesinde ele alınması beklenen konularda taraflardan olumlu adımlar atmalarını talep edecek.

Bu arada, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yol haritası olacak yeni bir stratejik anlaşma hazırladığı, masaya Türk ve Rumlar arasında ademi merkeziyetçi gevşek bir federasyon planı koymaya hazırlandığı haberleri Rum medyasının yanısıra İngiliz medyasına da yansıdı.

Cumhurbaşkanı memnun hükümet uyardı Guterres’in ziyareti KKTC’yi ikiye böldü

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KKTC’DE İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunan KKTC hükümetinin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu dün yeni plan haberleri ve Guterres’in ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak Genel Sekreteri, (Rumlarla federasyonu kast ederek) “Eski parametrelerle yeni bir müzakere süreci başlatmak amacıyla arabuluculuk girişiminde bulunmaması” konusunda uyardı.

Federasyon yanlısı olduğu bilinen KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise, cevap niteliğinde karşı açıklama yaparak, Guterres’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ve girişimlerine tam destek verdiklerini söyledi. Erhürman, Guterres’le temaslarında güven artırıcı önlemlerin yanı sıra, Guterres’in, 2017’de çöken İsviçre’nin Crans-Montana kasabasındaki Kıbrıs konferansı sürecinin ardından dile getirdiği “Bu kez farklı olmalı” yaklaşımına ilişkin fikirlerin de ele alınacağını kaydetti.

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#Birleşmiş Milletler#KKTC#Guterres

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