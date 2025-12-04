Cumhurbaşkanı Erhürman gönderdi... KKTC’de ilahiyat koleji Anayasa Mahkemesi’nde

Haberin Devamı

Erhürman açıklamasında, yaşananların Türkiye ile ilişkileri zedeleme riski taşıdığını da itiraf etti. KKTC kamuoyunda imam hatip olarak bilinen Gazimağusa kentine ilahiyat koleji inşa edilmesine ilişkin protokol 2 yıl önce imzalandı, ancak uluslararası anlaşma statüsündeki protokolün meclis onayı geçen ay yapıldı.

SENDİKALAR KARŞI ÇIKIYOR

Protokol, sol parti ve sendikaların mahkeme süreçleriyle inşaatı engellememesi amacıyla uluslararası anlaşma statüsünde yapıldı. Protokol, parlamentoda sağ partilerin oy çokluğuyla onaylandı ve Cumhurbaşkanı Erhürman’ın onayına gitti. Erhürman önceki gün protokolü Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi ve açıklamasında geçmişte yaşanan “laikliğe aykırı olduğu” tartışmalarını hatırlattı. Erhürman, protokolün içeriği ve onay sürecinin Anayasa’nın herhangi bir maddesine aykırı olup olmadığını belirlemek üzere mahkemeye gönderdiğini kaydetti. Gazimağusa kentine yapılması planlanan kolej, başkent Lefkoşa’daki Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden sonra ülkedeki özel statülü ikinci lise olacak.