Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor... İngiliz TV'den Türkiye vurgusu: Kilit bir rol oynadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacağını vurgulayan Erdoğan 'Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir' dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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ABD merkezli CNBC bu gelişmeyi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’yı tahıl anlaşmasıyla ilgili Rusya’nın taleplerine kulak vermeye çağırdı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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'Türkiye, BM’nin aracılık ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi’nin kilit arabulucularından biri olmuştu' diyen CNBC, Erdoğan'ın Putin'i müzakere masasına davet ettiğinin altını çizdi.

Katar merkezli Al Jazeera Erdoğan'ın 'Putin ile konuyu etraflıca tartışarak bu insani çabanın devamını sağlayacağımıza inanıyorum' sözünü öne çıkardı.

İngiliz Telegraph bu gelişmeyi 'Türkiye batıyı Putin'in Karadeniz tahıl anlaşması konusundaki taleplerini dinlemeye çağırıyor' başlığı ile duyurdu.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planladığı görüşmelerin, Moskova'nın bu hafta geri çekildiği Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden canlanmasına yol açabileceğini söyledi' ifadesine yer verildi.

New York Times Erdoğan'ın krizdeki arabulucu rolüne dikkat çekti.

'Tahıl anlaşmasının çökmesine rağmen, Putin ve Erdoğan hâlâ birbirlerine güveniyor' başlığını atan NYT şu değerlendirmede bulundu;

'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinden ayrı durdu, Başkan Vladimir V. Putin ile yakın ilişkilerini sürdürdü.'

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Bu açıklamalara geniş yer ayıran İngiliz Guardian gazetesi, Erdoğan'ın Batı'ya yaptığı çağrıyı öne çıkarttı.

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İngiliz Sky ise haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye cumhurbaşkanı, Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelerin BM aracılığındaki tahıl anlaşmasının yeniden tesis edilmesine yol açabileceğini söyledi.'

'Türkiye, anlaşmanın kurulmasında ve ayakta tutulmasında kilit rol oynadı' diyen Sky şu değerlendirmede bulundu;

'Moskova en son Kasım 2022'de çekilmekle tehdit ettiğinde, Erdoğan anlaşmayı uzatma müzakerelerinin merkezinde yer alıyordu.'