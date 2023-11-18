Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünyada böyle yankılandı: Başbakanlık ofisinde Almanya'ya uyarılarda bulundu

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Resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor. Elimiz kolumuz bağlı mı duracak. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bizim insana saygımız farklıdır. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Politico 'Erdoğan, Almanya'nın Holokost ve İsrail konusunda "suçluluk psikolojisi" yaşadığını söyledi' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

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'Berlin'de Erdoğan, Almanya'nın Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini söyledi' başlığını atan The Times of Israel haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ziyaret eden Türk lider, Berlin'in Holokost nedeniyle İsrail'i eleştiremeyeceğini ima ederken, İsrail ile Hamas arasındaki savaş konusunda derin görüş ayrılıklarını dile getirdi.'

Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye cumhurbaşkanı ateşkes ihtiyacını vurgularken, Alman Scholz İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor' dedi.

Haberde Erdoğan'ın 'Hastaneleri vurmak, çocukları öldürmek Tevrat'ta yok, yapamazsınız' sözüne vurgu yapıldı.

Der Spiegel 'Erdoğan'ın Berlin'e hassas ziyareti' başlığı ile Erdoğan'ın açıklamalarına yer ayırdı.

Focus 'Erdoğan, Başbakanlık ofisinde Almanya'ya İsrail konusunda uyarılarda bulundu' dedi.

Bild gazetesinde yer alan analizde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya karşı 'Havuç-sopa' oyununu başarılı bir şekilde oynadığını yazdı.

Yunan Proto Thema 'Erdoğan ülkesinin geçmişinde İsrail'e karşı hiçbir suçu olmadığını ve bu nedenle açıkça konuşabileceğini söyledi' dedi.

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France 24 'Erdoğan, İsrail'in tepkisinden sonra Almanya'ya 'rahatsız edici' ziyarette bulundu' manşetini attı.Frankfurter Rundschau 'Scholz ve Erdoğan Berlin'deki görüşmelerini sorunsuz gerçekleştirdi' dedi.

CNN Yunanistan 'Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti Alman basını tarafından sorunlu ancak gerekli görülüyor' dedi.

Der Standard ise 'Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşını sivil halk arasında çok sayıda ölümün yaşanmasını kınarken, Scholz İsrail'in terörist Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkına vurgu yaptı' dedi.

Hindistan merkezli India Today 'Erdoğan, savaşın ortasında İsrail'i kınadı' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

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'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneleri hedef almak veya çocukları öldürmek gibi eylemlerin Tevrat'a aykırı olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca Almanya'nın Gazze ihtilafında İsrail'e verdiği desteği de eleştirdi.'

DW haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Özgürce konuşabiliyorum çünkü İsrail'e hiçbir borcumuz yok.' dedi' ifadesine yer verdi

Kathimerini gazetesi 'Erdoğan'ın ziyareti için Almanya'nın başkentinde alınan güvenlik önlemleri, ABD başkanlarının ziyaretlerinde alınan önlemlerle aynı seviyede' yorumunda bulundu.