Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'siyonizm' mesajı dünya basınında: Trump'a Gazze tepkisi!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri tehcir etme planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Malezya, Endonezya ve Pakistan’da bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın planına ilişkin "konuşulmaya değer bir yanı yok" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır" açıklamasında bulundu.

DÜNYA BASININDA GENİŞ İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail, Gazze'yi ABD'ye devredecek" diyen ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına yönelik açıklamaları dünya basınında geniş ilgi duydu.

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Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya 'kimsenin gücü yetmez' dedi" ifadesiyle duyurdu.

Le Figaro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını "ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın Filistinlileri sınır dışı etme ve kontrolü ABD'ye bırakma planını reddederek, hiç kimsenin Gazzelileri savaştan zarar gören topraklarından çıkarma gücüne sahip olmadığını söyledi." şeklinde aktardı.

Le Figaro'da yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

“Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün Filistinlilere ait olduğu” konusunda ısrar eden Erdoğan, “Hiç kimsenin Gazze sakinlerini binlerce yıldır var olan ebedi vatanlarından sürmeye gücü yetmez” dedi.

İsrail gazetesi Times of Israel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a yönelik Gazze tepkisini "Erdoğan: Trump'ın Gazzelileri 'ebedi vatanlarından' çıkarma planı tartışmaya değmez" başlığıyla duyurdu.

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Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "Trump'ın, Filistinlileri sürme ve Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirme planının Müslüman dünyasında büyük bir tepkiyle karşılandığı bir ortamda, Pazar günü yaptığı açıklama ile hiç kimsenin Gazzelileri harap olmuş topraklarından çıkarma gücüne sahip olmadığını söyledi" ifadesiyle aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Şunu bir kez daha açıkça ifade etmek isterim: Yeni Amerikan yönetiminin Siyonist lobinin baskısıyla Gazze'ye ilişkin ortaya koyduğu tekliflerin bizim açımızdan üzerinde düşünülmeye, tartışılmaya değer hiçbir tarafı yoktur” ifadesini haberine ekleyen gazete, "Erdoğan'ın İsrail'i mi yoksa ABD'deki İsrail yanlısı Yahudi grupları mı kastettiği anlaşılamadı" dedi.

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"SİYONİST DESTEKLİ VE BEYHUDE"

Londra merkezli Katar gazetesi Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını manşetinden gösterirken "Erdoğan Trump'ın Gazze planını Siyonist destekli ve beyhude olarak niteledi" başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın Gazze'yi kontrol altına alma önerisini reddettiğini belirten gazete, Trump'ın açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Siyonist lobinin dayattığı anlamsız bir plan olarak" nitelendirildiğini ifade etti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini şu şekilde aktardı:

"Erdoğan düzenlediği basın toplantısında “Bizim açımızdan yeni ABD yönetiminin Siyonist lobinin baskısı altında Gazze'ye ilişkin gündeme getirdiği önerilerin tartışmaya değer hiçbir yanı yoktur' dedi. Bu plan tamamen beyhudedir... Gazze halkını yerinden yurdundan etmeye kimsenin gücü yetmez. Gazze halkı Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya ve Gazze'yi korumaya devam edecektir.”

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha önce yaptığı açıklamalara haberinde yer veren gazete, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da verdiği bir mülakatta Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması fikrini 'tarihi cehalet' olarak nitelendirerek reddetti. Fidan Türkiye'nin haber ajansı Anadolu'ya verdiği demeçte 'Filistinlilerin yerlerinden edilmesi kabul edilemez' dedi." ifadesiyle hatırlattı.

Azerbaycan merkezli apa.az "Türkiye Cumhurbaşkanı hiçbir gücün Gazzeliler'i ebedi vatanından çıkaramayacağını" vurguladı ifadelerini öne çıkararak Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.

"ANLAMSIZ"

Alman TV kanalı Tagesschau ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'yle ilgili uluslararası hukuka aykırı planlarını tartışmanın anlamsız olduğunu belirten Erdoğan'ın "Bu plan tamamen anlamsız" olduğu" sözlerine yer verdi.

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Gazze'de yaşanan gelişmeleri canlı blog ile aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimsenin Gazze'deki insanları kendi topraklarından sürmeye gücü yetmez. Gazze'deki insanlar Gazze'de kalacak, Gazze'de yaşayacak ve Gazze'yi koruyacak" ifadelerini kullandığını belirtti.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, eleştirilere yanıt verdi" başlığıyla okuyucularına servis etti.

Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini “Açıkça ifade etmek isterim ki, Siyonist lobinin baskısı altındaki yeni ABD yönetiminin Gazze'ye ilişkin önerilerinin bizim açımızdan kayda değer ve tartışmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bu bir zaman kaybıdır. Beyhude bir çabadır.” ifadeleriyle aktardı.

Kathimerini ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Hiç kimsenin Gazze halkını binlerce yıllık kadim ve ebedi vatanlarından çıkarmaya gücü yetmez. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile birlikte Filistin, Filistinlilere aittir. İsrail'in her türlü saldırısına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'yi savunmaya devam edecektir. Malezya'da yapacağım konuşmada Gazze'de neler yapılması gerektiğine ilişkin düşüncelerimi paylaşacağım” açıklaması yaptığını belirtti.