Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyareti İtalya basınında: 'İkili ilişkilerde dönüm noktası'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de İtalya'ya gitti. Erdoğan'ı, Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı.

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Zirve kapsamında, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımların ele alınması bekleniyor. İtalya basını, görüşmede güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Meloni Erdoğan arasındaki görüşmede, ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin yanı sıra dünyadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

İtalyan basınının görüşmeye ilişkin yayımladığı haberlerde, zirvenin iki ülke için de kritik önemde olduğu belirtildi. İtalyan gazeteleri, iki lider arasındaki zirvenin yanı sıra geniş katılımlı bir iş forumunun da düzenleneceğine dikkat çekerek, İtalya ve Türkiye'nin gelişen ekonomik iş birliğine vurgu yaptı.

AGENZIA ITALIA: 'TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA'

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İtalyan haber ajansı Agenzia Italia (AGI), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında 29 Nisan'da Roma'da yapılacak görüşmeyi "İtalya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa" başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in, "zirvenin ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğu" yorumuna yer verildi.

AGI, iki ülkenin savunma alanındaki iş birliğine dikkat çekerek, İtalyan Leonardo şirketi ile Türk Baykar arasında 5 Mart'ta imzalanan insansız hava aracı geliştirme anlaşmasına atıfta bulundu. Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacminin arttığı da belirtilen haberde, 2024'ün sonunda 32,2 milyar dolarlık hacme ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. AGI, otomobil, çelik, tekstil ve ilaç sektörlerinin yanı sıra yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda da iş birliğinin genişlediğine dikkat çekti.

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IL GIORNALE: 'TOPLANTI BÜYÜK STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

İl Giornale gazetesi de "Başbakan, Roma'da Türk liderle bir araya geliyor: 500 girişimcinin katılacağı zirve" başlıklı haberinde, Meloni'nin "Beyaz Saray ziyaretinin ardından bir başka büyük görüşmeye hazırlandığını" ifade etti. Il Giornale, zirvenin Türkiye ile Atlantik güçleri arasındaki bağların sağlam kalması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerinde "büyük stratejik önem taşıdığını" yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, İki ülkeden 500'den fazla firmanın düzenlenecek zirveye katılacağını, düzenlenecek panellerde inovasyon, otomotiv, savunma, havacılık, sürdürülebilir enerji ve altyapı gibi stratejik alanlarda görüşmeler yürütüleceğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

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"Türkiye, ABD'den sonra Atlantik İttifakı'nın en güçlü askeri gücüne sahip ülkesi olup, Soğuk Savaş'tan bu yana Orta Doğu satranç tahtasının ön saflarında yer alıyor.

İtalya, bugün Türkiye'nin Akdeniz'de birinci, Avrupa'da ise ikinci ticari ortağı konumunda. Bu, 2024 yılında 750 bin İtalyan'ın Türkiye'de tatil yapmasıyla birlikte turizmdeki patlamanın da eşlik ettiği bir yakınlık. İki ülkenin ortak iradesi, bu olumlu eğilimi güçlendirerek Türkiye'yi Avrupa'ya daha da bağlamak yönünde."

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Erdoğan ve Meloni'nin son olarak 9 Ocak 2025'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, iki ismin bir sonraki hükümetler arası zirveyi göz önünde bulundurarak ekonomik, adli ve sınai işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki fırsatlar üzerinde durduğunu açıklamıştı.

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IL MANIFESTO: 'ERDOĞAN VE MELONİ BİR ARAYA GELİYOR'

Zirveye ilişkin bilgiler veren İl Manifesto gazetesi ise görüşmenin Villa Pamphili'de gerçekleşeceğini duyurdu. Il Manifesto, hükümetlerarası zirveye paralel olarak, Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı tarafından, Türk Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları iş birliğiyle, iş çevrelerinin katılacağı bir iş forumunun Hotel Parco dei Principi'de düzenleneceğini bildirdi.

SECOLO D'ITALIA: 'İŞ FORUMUNA ÖNDE GELEN FİRMALAR KATILACAK'

İtalya'nın kökşü gazetelerinden Secolo D'Italia, Erdoğan-Meloni görüşmesiyle birlikte düzenlenecek iş forumuna ilişkin bir haber yayımladı. Gazete, sabah saatlerinde düzenlenecek forumda, stratejik önemdeki alanlarda görüşmeler yürütüleceğini ve hem İtalyan hem de Türk iş dünyasından önde gelen firmaların temsilcilerinin bir araya geleceğini bildirerek, öğleden sonra ise iş forumunun yerini siyasi ilişkilerin ele alınacağı liderler zirvesinin alacağını duyurdu.

FORMICHE: 'TÜRKİYE GİDEREK ÖNEMİ ARTAN BİR PARTNER'

Erdoğan ve Meloni arasında düzenlenecek zirveye ilişkin bir analiz yazısı hazırlayan Formiche gazetesi ise savunma alanındaki iş birliğinin giderek arttığı bilgisini paylaştı. Formiche haberinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Selçuk Bayraktar'ın, "Leonardo'nun İHA ve yapay zeka teknolojilerindeki engin bilgi birikiminin bu iş birliğini daha da önemli kıldığı" sözlerine yer verdi.

Formiche, görüşmelerde savunma ve ticaret alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra Libya'nın durumu, Trump ve Avrupa ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konu başlıklarının da ele alınacağını öne sürdü. Formiche'nin haberine göre, Türkiye, hem İtalya hem de Avrupa için giderek daha önemli bir partner olarak öne çıkıyor.