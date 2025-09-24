Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları dünyada geniş yankı uyandırdı: Gazze'den Keşmir'e adalet çağrısı dış basının gündemine oturdu

Haberin Devamı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya; küresel sorunlar, Gazze, Kıbrıs, Keşmir sorunu ve uluslararası düzenin hakkaniyetli temellere oturtulması gerektiğine ilişkin mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın ortak vicdanını temsil eden bu kürsüden bir kez daha hitap etmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu ifade ederek, Gazze'deki günlük hayatı anlatan bir fotoğraf gösterdi.

Gazze'nin sağlık altyapısının tamamen çökmüş durumda olduğunu, doktorların öldürüldüğünü ya da gözaltına alındığını, ambulansların vurulduğunu, hastanelerin bombalandığını, yıkıldığını belirten Erdoğan, "Ellerinde leğenli kadınlar. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında şöyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Fakat, insanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor. 365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazzeli, her gün yerinden ediliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıma çağrısı yaptı. Konuşmasında uluslararası sorunlara ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıklara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya sorunların diplomasi ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği mesajını verdi.

BM Genel Kurulu'na hitabının ardından Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Gazze konulu toplantıya iştirak etti. BM binasında düzenlenen toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu. Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

Dış basın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'tan dünyaya verdiği mesajları yakından takip etti. Gazze, Kıbrıs ve Keşmir gibi konuların gündeme geldiği konuşmayı manşetlerine taşıyan medya kuruluşları, Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuna yaptığı çağrıların önemine vurgu yaptı.

AL JAZEERA: ERDOĞAN, GAZZE'DEKİ VAHŞETİ GÜNDEME TAŞIDI

Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünde Gazze’ye ilişkin sözlerine ilişkin bir video haber yayınladı. Haberde Erdoğan’ın, açlıktan ölen bir çocuğun fotoğrafını göstererek dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdığı vurgulandı.

İsrail’in saldırılarının insani felakete yol açtığını söyleyen Erdoğan’ın, bu durumun vicdanları sorgulamaya ittiğini ifade ettiği bildirildi. Al Jazeera, konuşmanın özellikle Gazze'de yaşananların insani boyutunu ön plana çıkardığını kaydetti.

TIMES OF ISRAEL: TRUMP İLE GÖRÜŞME ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Times of Israel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM marjında ABD Başkanı Donald Trump ve Müslüman ülke liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıya değindi. Erdoğan’ın, Gazze konusunda yapılan görüşmeyi “çok verimli” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Haberde, Türkiye’nin İsrail’e karşı aldığı ekonomik ve diplomatik önlemlerin altı çizildi. Erdoğan’ın İsrail ile ticareti tamamen durdurduğunu açıkladığı ve uluslararası topluma yaptırım çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Toplantı sonrası Erdoğan’ın, ortak bir bildirinin yayınlanacağını duyurduğu ancak detay paylaşmadığı da ifade edildi.

HINDUSTAN TIMES: KEŞMİR SORUNUNU GÜNDEME GETİRDİ

Hindustan Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Hindistan-Pakistan ilişkilerine değindiğini yazdı. Haberde Erdoğan’ın, iki ülke arasında sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Erdoğan’ın, Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşması gerektiğini vurguladığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Keşmir halkının çıkarları doğrultusunda barışçıl adımlar atılmasını umduğunu söylediği kaydedildi.

Gazete, Erdoğan’ın açıklamalarının Güney Asya’da uzun süredir devam eden gerginliğe dikkat çektiğini belirtti.

KATHIMERINI: ERDOĞAN'DAN KUZEY KIBRIS'I TANIMA ÇAĞRISI

Yunanistan merkezli Kathimerini, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki Kıbrıs mesajını ön plana çıkardı. Haberde Cumhurbaşkanı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğini söylediği belirtildi.

Erdoğan’ın, Kıbrıslı Türklerin adanın eşit ortakları olduğunu vurguladığı ve izolasyonun sona erdirilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yer alan federal modelin artık çözüm getiremeyeceğine dair sözlerine de haberde yer verildi. Kathimerini, Erdoğan’ın uluslararası topluma KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurma çağrısında bulunduğunu kaydetti.

GREEK CITY TIMES: ERDOĞAN, KIBRIS VE GAZZE KONUSUNDA KONUŞTU

Greek City Times, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı Kıbrıs ve Gazze başlıkları üzerinden aktardı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası topluma KKTC’yi tanıma çağrısı yaptığı öne çıkarılarak, “Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türkleri, Ada'nın eşit sahibidir ve azınlık olmayı kabul etmeyecektir. Uluslararası toplum Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldıkları haksız izolasyona artık son vermelidir. Son üç Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığım çağrıyı bugün bir kere daha tekrarlıyor, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum” dediği aktarıldı.

Gazete, Erdoğan’ın konuşmasının büyük bölümünü Gazze’ye ayırdığını yazdı. Erdoğan’ın, İsrail’i sivilleri hedef almakla suçladığı ve Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak tanımladığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Erdoğan’ın Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde iş birliği mesajı verdiği ve Ege’nin barış denizi olması gerektiğini söylediği de kaydedildi.

MIDDLE EAST EYE: TRUMP İLE MÜSLÜMAN LİDERLER ARASINDAKİ GÖRÜŞME ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Middle East Eye, Erdoğan’ın Trump ile Müslüman liderler arasında yapılan toplantıya dair açıklamalarını öne çıkardı. Erdoğan’ın, toplantı sonucundan memnuniyet duyduğunu ve ortak bir bildiri yayımlanacağını belirttiği aktarıldı.

Haberde, ABD Başkanı Trump’ın da görüşmede Gazze’nin geleceğine dair iyimser mesajlar verdiği ifade edildi. Trump’ın, “Bu en önemli toplantı” sözlerinin özellikle dikkat çektiği kaydedildi.

Middle East Eye, Erdoğan’ın toplantıya ilişkin değerlendirmelerini uluslararası diplomasi açısından önemli bir gelişme olarak yansıttı.

DAWN: GAZZE'DEKİ İNSANİ TABLOYA DİKKAT ÇEKTİ

Pakistan merkezli Dawn gazetesi, Erdoğan’ın BM kürsüsünden Gazze’deki insani dramı gözler önüne serdiğini aktardı. Haberde, Erdoğan’ın aç kadınların yiyecek bulmaya çalıştığı fotoğrafları delegelere gösterdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı’nın, “2025’te bu vahşetin makul bir sebebi olabilir mi?” sorusuyla Genel Kurul’a seslendiği kaydedildi. Erdoğan’ın, ciddi şekilde yetersiz beslenen bir çocuğun fotoğrafını da kürsüden paylaştığı bildirildi.

Haberde, Erdoğan’ın bu görselleri kullanarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığı ifade edildi.