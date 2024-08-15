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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmud Abbas’la görüşmesi dünya basınında: Türkiye’nin rolü İsrail’e yönelen baskıyı artıracak

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#Erdoğan#Mahmud Abbas#Filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmud Abbas’la görüşmesi dünya basınında: Türkiye’nin rolü İsrail’e yönelen baskıyı artıracak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Abbas, bugün ilerleyen saatlerde de TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan – Abbas görüşmesi dış basında geniş yer bulurken manşetlerde Türkiye’nin ateşkes görüşmelerindeki rolünün İsrail üzerindeki baskıyı arttırdığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına desteğini sürdüreceğini, İsrail’in durdurulması için çalışmaya devam edeceğini ifade ederken İsrail’in Gazze’de sivilleri katletmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin sessiz kalmasının ve İsrail’e yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmud Abbas’la görüşmesi dünya basınında: Türkiye’nin rolü İsrail’e yönelen baskıyı artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini de vurgulamıştı.

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Bu kritik görüşme dünya basınında geniş yer bulurken AFP, Erdoğan-Abbas buluşmasının özellikle Orta Doğu'da gerilimin zirveye çıktığı ve İran’ın İsrail’e misilleme saldırısının beklendiği bir dönemde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmud Abbas’la görüşmesi dünya basınında: Türkiye’nin rolü İsrail’e yönelen baskıyı artıracak

Ankara'daki kritik buluşmayı manşetine taşıyan Amerikan New York Times gazetesi ise “Filistin lideri Abbas’ın ziyareti, Türkiye'nin Gazze savaşındaki benzersiz rolünü öne çıkarıyor” başlığını kullandı.

France 24 habere “Erdoğan ve Filistin yönetimi lideri Türkiye'de Gazze'de ateşkesi görüştü” başlığıyla yer verirken The New Arab haber sitesi “Erdoğan, Abbas'a Türkiye'nin İsrail'e baskısına devam edeceğini söylüyor” manşetini attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmud Abbas’la görüşmesi dünya basınında: Türkiye’nin rolü İsrail’e yönelen baskıyı artıracak

İsrail basını da Erdoğan – Abbas görüşmesine geniş yer ayırdı. Jerusalem Post  “Erdoğan: Türkiye Filistinlileri desteklemeyi sürdürecek” manşetiyle sayfalarına taşıdığı haberde Ankara'nın acil ateşkes çağrısında bulunduğunu ve iki devletli çözüme desteğini yinelediğinin altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmud Abbas’la görüşmesi dünya basınında: Türkiye’nin rolü İsrail’e yönelen baskıyı artıracak

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#Erdoğan#Mahmud Abbas#Filistin

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