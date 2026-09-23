Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dünyada yankı uyandırdı: 'Kesinlikle haklı'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Erdoğan, konuşmasında Gazze'deki insani durumu sert bir dille eleştirerek İsrail'in eylemlerini kınadı. Konuşma sırasında İsrail delegasyonu salonu terk ederken, Filistin temsilcileri Erdoğan'ı alkışladı.

Erdoğan, "Gazze'nin çağımızın en insanlık dışı ve en utanç verici temerküz kampı olduğunu" belirterek, "Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak, bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım: Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir... Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Batı Şeria’da yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs’te Müslüman ve Hıristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var." ifadelerini kullandı.

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Gözden Kaçmasın BM kürsüsünden Gazze çıkışı: Bu insani bir mesele Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basında yer alan haberlerde, Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin sert eleştirileri, KKTC'nin tanınması çağrısı ve BM Güvenlik Konseyi'nde reform talebi öne çıktı.

AL JAZEERA: ERDOĞAN KESİNLİKLE HAKLI

Al Jazeera, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına geniş yer ayırdı. Haberde, Erdoğan'ın Gazze'deki İsrail eylemlerini kınadığı ve konuşma sırasında İsrail delegasyonunun salonu terk ettiği bildirildi. Al Jazeera, Erdoğan'ın "Gazze, zamanımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampı" sözlerine dikkat çekti.

'TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ AKTÖR'

Al Jazeera'ya konuşan eski BM yetkilisi Salman Shaikh, "Erdoğan kesinlikle haklı" diyerek bölgedeki durumun "çok ama çok vahim" olduğunu belirtti.

Shaikh, "Erdoğan'ın konuşmasında önemli olan, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da olanların normalleştirilmiş bir durum haline gelmesine izin veremeyeceğimiz fikriydi" diyerek, Türkiye'nin "vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör" olduğunu ekledi.

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THE NATIONAL HERALD: GAZZE, ÇOCUKLAR İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK MEZARLIĞI

ABD merkezli The National Herald, Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarına dikkat çekti. Gazete, Erdoğan'ın Gazze'yi "dünyanın en büyük çocuk mezarlığı" olarak tanımladığını ve bölgenin dünyada en yüksek çocuk ampütasyon oranına sahip olduğunu belirttiğini yazdı.

Haberde, Erdoğan'ın konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze'ye ayırdığı ve İsrail'e sert eleştiriler yönelttiği kaydedildi. The National Herald ayrıca Erdoğan'ın Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki mevcut anlaşmazlıkların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesini istediğini ve bölge ülkelerinin katılacağı bir Doğu Akdeniz konferansı önerisini yinelediğini kaydetti.

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YEDIOTH AHRONOT: İSRAİL DELEGASYONU SALONU TERK ETTİ

İsrailli yayın kuruluşu Yedioth Ahronot, Erdoğan'ın Gazze savaşına ilişkin eleştirilerini yenilediğini ifade etti. Erdoğan'ın Filistin devletini tanımayan ülkelere çağrıda bulunduğu ve İsrail'e daha fazla uluslararası baskı yapılmasını istediği belirtildi.

İsrail basınında Erdoğan'ın Gazze'yi "dünyanın en büyük çocuk mezarlığı" diye nitelemesi büyük yankı uyandırdı. Gazete, Erdoğan'ın Gazze için "zamanımızın en insanlık dışı ve utanç verici toplama kampı" ifadesini kullandığını ve "insanlık, merhamet, adalet duygusu ve vicdanı olan hiç kimsenin" buradaki olayları görmezden gelemeyeceğini söylediğini kaydetti. Haberde, Erdoğan konuşmaya başladığında İsrail delegasyonu üyelerinin protesto amacıyla salonu terk ettiği söylendi.

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ŞARKUL AVSAT: GAZZE İÇİN ACİL ÇAĞRI

Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat, haberinde Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına derhal başlanması çağrısına yer verdi.

Erdoğan'ın, dünya liderlerine "İsrail'e daha fazla baskı uygulama" çağrısında bulunarak, "Yüreğinde insanlık, merhamet olan insaf ve vicdan sahibi kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Filistin Devleti’ni boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin’in vücut bulacağı güzel günleri göreceğiz." dediği aktarıldı.

Gazete, BM verilerine göre Ekim 2025 itibarıyla Gazze'deki tüm yapıların yüzde 84'ünün hasar gördüğünü ya da yıkıldığını aktardı. Şarkul Avsat, Erdoğan'ın Filistin'i tanımayan ülkelere çağrısına dikkat çekerek, Gazze'nin önümüzdeki on yıl içinde 71,4 milyar dolarlık toparlanma ve yeniden inşa harcamasına ihtiyacı olduğunu bildirdi.

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TOPONTIKI: ERDOĞAN'DAN AVRUPA'YA MESAJ

Yunanistan'ın Topontiki gazetesi, Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mesajlarına odaklandı. Haberde, Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin barışı koruma görevini yerine getiremediğini belirterek konseyde reform yapılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Topontiki, Erdoğan'ın "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet ediyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum" sözlerine yer verdi.

Haberde ayrıca Erdoğan'ın Avrupa'ya yönelik "Türkiye’nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa’nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir. Ülkemiz, Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olarak, kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Biz Avrupa Birliği’yle geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu Birlik’ten de bekliyoruz" mesajına da yer verildi.

PROTO THEMA: KKTC'NİN TANINMASI ÇAĞRISI

Yunanistan merkezli Proto Thema, Erdoğan'ın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarını öne çıkardı. Gazete, Erdoğan'ın anlaşmazlıkların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesine ilişkin tutarlı tutumunu yinelediğini ve KKTC'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Yunan gazetesi, Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı önerisini yeniden gündeme getirdiğini ve böyle bir girişimin "ortak bir anlayış zemini" oluşturulmasına katkıda bulunabileceğini savunduğunu belirtti. Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinde "egemen eşitlik" pozisyonunu yeniden tesis ettiğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca Erdoğan'ın Avrupa'ya mesajına ve BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısına yer verildi.