Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında: Türkiye artık belirleyici aktör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan ziyareti, Orta Asya basınında geniş yankı uyandırdı. Bölgedeki analizlerde Türkiye’nin artık yalnızca “bölgesel ortak” değil, Orta Asya’nın stratejik yönünü etkileyen yeni bir güç merkezi haline geldiği vurgulandı.

"YALNIZCA ‘BÖLGESEL ORTAK’ DEĞİL"

The Times of Central Asia haber sitesinde yayımlanan kapsamlı analizde, Erdoğan’ın 13-14 Mayıs tarihlerindeki Kazakistan temaslarının sıradan bir diplomatik ziyaret olmadığı belirtildi.

Analizde, “Orta Asya’da taşlar yeniden diziliyor” ifadelerine yer verilirken, bölgenin uzun yıllardır Rusya ve Çin ekseninde şekillendiği ancak artık uluslararası arenada Türkiye’nin de belirleyici bir aktör olarak öne çıktığı kaydedildi.

Haberde, “Ankara yalnızca ‘bölgesel bir ortak’ değil, Orta Asya’nın stratejik yönelimini etkileyen ve yükselen bir güç merkezi haline geldi” değerlendirmesi yapıldı.

“TÜRK DÜNYASININ JEOPOLİTİK AĞIRLIĞINI PERÇİNLİYOR”

Erdoğan’ın Kazakistan’daki diplomatik temaslarına dikkat çekilen analizde, “Bu ziyaret Türk dünyasının jeopolitik ağırlığını perçinliyor” ifadeleri kullanıldı.

Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında “Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Deklarasyonu”nun imzalandığı hatırlatılırken; ticaret, enerji, savunma, ulaştırma, eğitim, yatırım ve finans alanlarında kapsamlı iş birliklerine gidildiği belirtildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi ise “stratejik uyumun yeni seviyesi” olarak yorumlandı.

TOKAYEV’DEN DİKKAT ÇEKEN “ALTIN KÖPRÜ” TANIMI

Analizde öne çıkan en dikkat çekici ifadelerden biri, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Türkiye için kullandığı tanım oldu.

Tokayev’in Ankara’yı “Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan altın köprü” olarak nitelendirdiği aktarılırken, bu sözlerin Türkiye’nin Avrasya jeopolitiğinde “merkez ülke” konumuna yükseldiğinin güçlü bir göstergesi olduğu vurgulandı.

“TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN’İN ALTERNATİFİ DEĞİL”

Analizde Türkiye’nin Orta Asya’daki rolüne ilişkin dikkat çekici değerlendirmelere de yer verildi.

“Türkiye, Rusya ya da Çin’in alternatifi değil; Orta Asya’nın manevra alanını genişleten üçüncü ve bağımsız güç vektörü” ifadeleri kullanılan analizde, Ankara’nın etkisinin yalnızca askeri veya ekonomik kapasiteyle sınırlı olmadığı belirtildi.

Türkiye’nin; ortak kimlik, savunma sanayii, lojistik ağlar, eğitim diplomasisi, dijital iş birlikleri ve Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden kurduğu yapıyla bölgedeki etkisini artırdığı ifade edildi.

ORTA KORİDOR VURGUSU

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kuzey lojistik hatlarının kırılgan hale geldiğine dikkat çekilen analizde, Türkiye’nin Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor üzerindeki kritik rolünün daha da güçlendiği belirtildi.

Haberde, “Ankara yalnızca bir köprü değil, güzergahları yeniden tanımlayan stratejik bir merkez” değerlendirmesine yer verildi.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DETAYI

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türkistan’daki zirvesinde “Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma” temasının öne çıkmasının da yeni dönemin işareti olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin artık yalnızca kültürel bağlarla değil; dijital altyapı, finans teknolojileri, ödeme sistemleri, e-devlet uygulamaları ve yapay zeka standartlarıyla da bölgesel mimaride belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

“TÜRKİYE EN ETKİLİ DENGELEYİCİ AKTÖR”

Analizin sonunda ise Türkiye’nin Orta Asya’daki etkisinin giderek arttığı vurgulandı.

“Türkiye, Orta Asya’yı tek eksenli bağımlılıktan kurtaran en etkili dengeleyici aktör oldu” ifadelerine yer verilen haberde, Türk Devletleri Teşkilatı’nın artık yalnızca sembolik bir yapı olmaktan çıktığı ve bölgenin gelecekteki stratejik mimarisinin önemli parçalarından biri haline geldiği belirtildi.