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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı

#Daha Adil Bir Dünya Mümkün#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kitap
Cumhurbaşkanı Erdoğanın kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının ABD lansmanı New Yorkta yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı.

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NEW YORK (AA) - Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı şekilde anlattığı kitap, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) The Manhattan Center'da düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.

İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek

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#Daha Adil Bir Dünya Mümkün#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kitap