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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı New York’ta led ekranlarda tanıtıldı

#Recep Tayyip Erdoğan#New York#Kitap
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı New York’ta led ekranlarda tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, İletişim Başkanlığının organizasyonu ile New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı.

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(AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının tanıtımı vesilesiyle New York'un ana cadde ve sokakları ile Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda ve seyyar kamyonlarda tanıtım yapıldı.

İletişim Başkanlığının organizasyonu ile yapılan tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#New York#Kitap