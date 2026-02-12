Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm çağrısı Yunanistan'da olumlu karşılandı

Haberin Devamı

Yerapetritis, Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'e verdiği röportajda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ve Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşmelerine ilişkin konuştu.

Son yıllarda ikili ilişkilerde esas alınan siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler temelindeki diyaloğun önemli sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Yerapetritis, büyük sorunların hala çözüm beklemesine rağmen iki ülke arasında işlevsel iyi komşuluk ilişkisinin geliştirildiğini belirtti.

Dünkü heyetler arası görüşmelerde ikili ticaret, göç, sivil savunma, kültür gibi birçok konunun ele alındığına işaret eden Yerapetritis, "Bu iletişim sayesinde kriz yaşanmayacağına dair ılımlı bir iyimserliğe sahip olabiliriz." dedi.

'MÜZAKERE ÇERÇEVESİ OTURTULAMADI'

Yerapetritis, ikili ilişkilerdeki zor sorunların çözümü için henüz müzakere çerçevesinin oluşturulamadığını hatırlatarak, "İki lider de ortak bir noktada bulunuyor. Ortak nokta şudur ki ilişkilerimizde gerginliklerimizi idare edebileceğimiz ve iletişim kanallarını kullanabileceğimiz tatmin edici ve işlevsel bir seviyedeyiz. Bu da diğer yandan, daha zor konulara doğru ilerleyebilmemize uygun şartları sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yerapetritis, anlaşmazlıklara rağmen diyaloğun devam etmesinin önemli olduğunu belirterek "Türkiye ile normal bir ilişki arzuluyoruz. Coğrafya belli, bu çabayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

'HER İKİ LİDER DE SORUNLARI ÇÖZMEYE NİYETLİ'

Yerapetritis, her iki liderin de ikili ilişkilerde normalleşme adımları atmaya ve sorunları çözmeye niyetli olduğunu ifade ederek, "Bunu biz yapmazsak kim yapar?" diye sordu.

Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı büyük adımlar atmak için uluslararası hukuka saygı anlayışının her iki tarafta da mevcut olduğunu bildirdi.

Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşmeleri kapsamında dün Ankara'ya ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmelerin ardından ikili ilişkilerde işbirliğini artırmayı hedefleyen bir dizi anlaşma imzalanmıştı.