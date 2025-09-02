Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları İsrail'de böyle yankılandı! 'Bir darbe daha'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği isimler arasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yer aldı. Erdoğan, temaslarında küresel ve bölgesel sorunların çözümüne ilişkin Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdüreceği mesajını verdi.

Paşinyan ile görüşmesinde, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini vurguladı. Aliyev ile de bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini açıkladı.

Tianjin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını dile getirdi. Putin ise Türkiye'yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak gördüklerini bildirdi.

ŞİÖ'nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda konuşan Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye ve İsrail'in işlediği savaş suçlarına dikkat çekerek, "Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz" dedi.

Erdoğan'ın ŞİÖ toplantısında Gazze'yi gündeme getirmesi, İsrail'de rahatsızlığa yol açtı. İsrail basını, Erdoğan'ın ŞİÖ toplantısında dünyaya Gazze'de yaşananları hatırlatarak İsrail'in savaş suçlarına karşı eyleme geçilmesi çağrısında bulunmasını "İsrail'e darbe" olarak yorumladı. Haberlerde, Erdoğan'ın diplomatik temaslarında Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile İran'ın Batı ile nükleer müzakerelerini de ele aldığı bildirildi.

MAARİV: ERDOĞAN İSRAİL'E BİR DARBE DAHA VURDU

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tianjin’de yaptığı açıklamaları manşetine taşıdı. Haberde Erdoğan'ın, “bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz” ifadelerine yer verildi.

İsrailli basın kuruluşu, Cumhurbaşkanı'nın Gazze'yi dünya gündemine taşımasını "Erdoğan İsrail'e bir darbe daha vurdu" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye’nin vizyonu, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir" sözlerine de yer verilen haberde, zirvenin diplomatik önemine dikkat çekildi. Maariv, ŞİÖ'nün ABD öncülüğündeki küresel düzene alternatif bir güvenlik ve ekonomi yapısı oluşturmaya çalıştığını belirtti. Haberde, Erdoğan'ın Gazze ile birlikte Suriye'yi de ŞİÖ'nün gündemine taşıdığı belirtildi.

Maariv, Erdoğan'ın İsrail'in de gündemindeki Suriye meselesine ilişkin, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz" dediğini yazdı.

TIMES OF ISRAEL: ERDOĞAN, İRAN CUMHURBAŞKANI'NA NÜKLEER MÜZAKERELERİN SÜRDÜRÜLMESİNİN FAYDALI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Times of Israel'in haberinde, Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştüğü bildirildi. Gazete, Erdoğan'ın İran’a nükleer müzakereleri sürdürmenin faydalı olacağını söylediğini aktardı. Times of Israel, Ankara’nın bu konuda Tahran’a desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Erdoğan'ın ŞİÖ zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede enerji iş birliğinin önemine de değindiğini bildiren Times of Israel, Erdoğan'ın özellikle enerji alanında komşular arasındaki iş birliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu vurguladığını ifade etti.

Türkiye ve İran heyetlerinin Çin'deki görüşmesi

GAZETAEXPRESS: ERDOĞAN VE PUTİN BARIŞ VE SAVAŞI KONUŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

İsrailli Gazetaexpress'in haberinde ise Erdoğan-Putin görüşmesi mercek altına alındı. Gazetaexpress, Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede Putin'e, Ankara'nın Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla bitirilmesi için çalıştığını ve taraflar arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin barış çabalarına katkıda bulunduğunu söylediğini duyurdu.

"Erdoğan ve Putin barış ve savaşı konuşmak için bir araya geldi" başlıklı haberde, Erdoğan'ın Aliyev, Paşinyan ve Pezeşkiyan ile de bir araya geldiği belirtildi. Gazetaexpress, Erdoğan'ın görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin liderlerle görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.