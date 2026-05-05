Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa mesajları dünya basınında: Türkiye vurgusu uluslararası yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin tam üyelik sürecine atıf yaparak, Avrupa Birliği’nin Türkiye’siz bir yapıda küresel aktör olamayacağını vurguladı.

“AB, TÜRKİYE’NİN TAVRINI HAFİFE ALMAMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“AB, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.”

“TÜRKİYE’NİN İHTİYACI AVRUPA’DAN DAHA AZ DEĞİL”

Erdoğan, Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacının giderek arttığını belirterek, bu durumun gelecekte daha da belirgin hale geleceğini söyledi.

“Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından daha fazla. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK BİR ŞEKİLDE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın kritik bir eşikte olduğunu belirterek iki seçenek olduğuna dikkat çekti:

Türkiye’nin yükselen gücünü bir fırsat olarak görmek

Ya da dışlayıcı politikalarla kendi geleceğini riske atmak

Erdoğan, Türkiye ile kurulacak “samimi, sahici ve göz hizasında” ilişkilerin hem Türkiye hem de Avrupa için kazanç olacağını ifade etti.

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz, milletimizin yüksek menfaatlerini rehber edinerek, bu yolda sabırla, vakarla, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeye devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’ya yönelik açıklamaları, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan’ın mesajları farklı ülkelerde manşetlere taşındı.

"STRATEJİK KÖRLÜK"

İsrail basınından Maariv, haberi “Erdoğan’dan Avrupa’ya sert mesaj” başlığıyla okuyucularına aktardı.

Haberde, Erdoğan’ın Avrupa’yı “stratejik körlük” içinde olmakla eleştirdiği ifade edildi.

“YOL AYRIMI”

Atina merkezli Militaire ise gelişmeyi “Avrupa, Erdoğan’a karşı yol ayrımında” başlığıyla duyurdu.

Haberde, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığı vurgulanarak, Avrupa’nın yeni bir siyasi tercih süreciyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

“ÇİVİ GİBİ SÖZLER”

Yunan basınından CNN Greece ise Erdoğan’ın açıklamalarını “Erdoğan’dan Avrupa’ya çivi gibi sözler” başlığıyla aktardı.

Haberde, Cumhurbaşkanı’nın Avrupa’ya yönelik çıkışının bölgesel ve küresel ölçekte dikkat çektiği ifade edildi.

