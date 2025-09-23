Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki açıklamaları dünya basınında: Filistin ve Birleşmiş Milletler mesajları

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na katıldı.

Konuşmasına, konferansın eş başkanlıklarını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan'a şükranlarını sunarak başlayan Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini, hızlandırmasını diliyorum." diye konuştu.

Ayrıca ABD merkezli Newsweek için bir yazı kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adil bir barış, Filistin halkının 1967 sınırları temelinde, bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete kavuşmasıyla mümkündür. Dünya devletlerine çağrımız nettir: ‘Filistin Devleti’ni tanıyın” dedi.

BM temaslarının ardından ABD'nin Fox News kanalına açıklamalar yapan Erdoğan, "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna "Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur. Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme, uluslararası basında geniş yer buldu. Erdoğan’ın F-35 müzakereleri, BM reformu çağrısı, İsrail-Filistin meselesine dair açıklamaları ve Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik değerlendirmeleri farklı medya organlarında öne çıkarıldı.

CALIBER.AZ: ERDOĞAN, BM GÜVENLİK KONSEYİ REFORMU ÇAĞRISI YAPTI

Caliber.az, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yeniden düzenlenmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına dikkat çekti. Erdoğan’ın Newsweek için yaptığı değerlendirmede, BM’nin günümüz krizleri karşısında yetersiz kaldığını söylediği belirtildi.

Haberde, Erdoğan’ın “Beş daimi üyenin hâkim olduğu BM Güvenlik Konseyi adaletsiz bir yapıya dönüşmüştür” ifadelerine geniş yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurumun küresel sorunlara adil çözümler üretebilmesi için reform çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Erdoğan’ın, çatışmalardan iklim krizine kadar pek çok güncel tehdidi sıralayarak Türkiye’nin arabuluculuk ve dayanışma ilkelerine dayalı dış politikasını özetlediği bildirildi. Caliber.az, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin, Ankara’nın yapıcı rolünün önemli bir örneği olarak öne çıktığını kaydetti.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın Gazze’deki insani krizi kınadığı, derhal ateşkes ve 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm çağrısında bulunduğu belirtildi. Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve halkın iradesine saygı vurgusunun da öne çıkan noktalar arasında yer aldığı bildirildi.

MIDDLE EAST EYE: ERDOĞAN, İSRAİL'İN POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in politikalarını sert sözlerle eleştirdiğini yazdı. Haberde Erdoğan’ın, İsrail zulmüne karşı durmanın ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getirdiği vurgulandı.

Haberde, Erdoğan’ın “Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin Devleti'nin yaşayabileceği zemin bırakmamak, Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmek. Buna asla izin verilemez” sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Netanyahu hükümetini komşularına soykırım yapmakla suçladığı ve Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür ettiğini de belirten Middle East Eye, bu açıklamaların, Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmada en dikkat çeken bölümlerden biri olduğunu kaydetti.

AZ NEWS: ERDOĞAN, TRUMP İLE BÖLGESEL GELİŞMELERİ GÖRÜŞECEK

AZ News, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel gelişmeleri ele alacağını bildirdi. Haberde, Gazze’deki çatışma, Ukrayna savaşı ve Suriye’deki durumun görüşmenin ana gündemleri arasında yer alacağı ifade edildi.

Erdoğan’ın, New York’ta düzenlenen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğinde yaptığı açıklamalara yer verildi. Cumhurbaşkanı’nın, Trump ile ikinci döneminde temasların ivme kazandığını ve birçok önemli konunun masaya yatırıldığını dile getirdiği aktarıldı.

Erdoğan’ın Trump ile uzun süredir devam eden kişisel yakınlığını hatırlatarak, bunun bazı sorunların çözümüne katkı sağladığını söylediği kaydedildi. Ayrıca ABD’deki Müslüman toplumunun rolünü övdüğü, bu topluluğun dünya çapındaki Müslümanlara güven kaynağı olduğunu belirttiği ifade edildi.

Erdoğan’ın ikili ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini yinelediği bildirilen haberde, Cumhurbaşkanı'nın güvenlikten enerjiye birçok alanda iş birliği vurgusu yaptığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı’nın İslamofobi ve kültürel ırkçılığa karşı uyarılarda bulunduğu ve Türkiye’nin barış ile adalet için çabalarını sürdüreceğini söylediği bildirildi.

AL ARABIYA: ERDOĞAN VE TRUMP, F-35 KONUSUNDA MÜZAKERE EDECEK

Al Arabiya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede F-35 savaş uçakları konusunu ele alacağını aktardı. Erdoğan’ın Washington ziyaretine ilişkin açıklamalarında, bu haftaki temaslarda savaş uçağı alımına yönelik müzakerelerin yeniden gündeme geleceğini dile getirdiği kaydedildi.

Haberde, Erdoğan’ın Fox News’ün “Özel Haber” programında yaptığı değerlendirmelere de yer verildi. Erdoğan’a, perşembe günü gerçekleşecek görüşme sonrasında Türkiye’nin F-35 uçaklarını almayı bekleyip beklemediği sorulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Şu anda bu konuda tekrar müzakere ediyoruz. ABD’nin de hem F-35’ler hem de F-16’lar ve bunların üretimi, bakımı vb. konularda gerekeni yapmasını bekliyoruz” sözleri doğrudan aktarıldı. Haberde bu ifadelerin, Ankara-Washington hattındaki savunma iş birliği gündeminin öne çıkan başlıkları arasında olduğu belirtildi.