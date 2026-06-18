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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinledi: Meloni sigarayı bıraktı

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#Meloni#Sigara#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinledi: Meloni sigarayı bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:00

Fransa’nın Evian kentinde gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi, çok sayıda ciddi görüşmenin yanı sıra liderler arasında geçen samimi diyaloglara da sahne oluyor.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sohbet sırasında “Kahve içmem gerekiyor” deyince Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Meloni’ye kahvenin yanında sigara içip içmediğini sordu. Kameraların kayıtta olduğu ancak mikrofonun açık kaldığının fark edilmediği o anlarda Meloni, “Hayır, bıraktım. Bir ay önce” yanıtını verdi. Meloni’nin açıklamalarının ardından Yeşilay’ın sosyal medya hesabından, “Dünyanın ortak fikri: Sigarayı bırakmak iyi bir karar” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca, “Cumhurbaşkanımızın ‘Sigarayı bırak’ tavsiyesine kulak verenler listesine Giorgia Meloni de eklendi” paylaşımı geldi. Geçtiğimiz ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni Mısır’daki Gazze Barış zirvesi öncesinde görüşmüş, Erdoğan o dönem “İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım” demişti. Meloni, “Biliyorum, biliyorum” diye yanıt verirken Macron bunun “İmkânsız” olduğunu dile getirmişti.

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BAYKAR ORTAKLIĞINA ONAY

Öte yandan İtalya’da Meloni liderliğindeki hükümetin, ülkenin önde gelen savunma sanayisi firması Leonardo ile Baykar arasında geçen yıl başlatılan insansız hava aracı sistemlerinin üretilmesini öngören ortak girişime onay verdiği bildirildi.

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#Meloni#Sigara#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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