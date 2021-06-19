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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye tebrik mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan: "Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran’ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım." dedi.

 

 

 

 

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