Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, Budapeşte'de spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena'da 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin yanı sıra ikili temaslarda da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüşmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından Türkiye'ye hareket edecek.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin ardından liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.