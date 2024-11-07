×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 16:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin yanı sıra ikili temaslarda da bulunan Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe görüşmeler

Erdoğan, Budapeşte'de spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena'da 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin yanı sıra ikili temaslarda da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe görüşmeler

Haberin Devamı

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüşmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından Türkiye'ye hareket edecek.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin ardından liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Zirve

BAKMADAN GEÇME!