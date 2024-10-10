Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu küresel düzene tehdit, İsrail üstünde gerekli baskı oluşturulmalı

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Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki programına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanlığına geldi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Rama ile baş başa görüşmeye geçti. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıldönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor.



Geçtiğimiz şubat ayında Ankara'da düzenlediğimiz ilk konsey toplantımızda belirlediğimiz işbirliği alanları üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca imzaladığımız ortak bildiriyle konseyimizin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığımızı vurguladık. Tarım, yükseköğretim ile halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşmayla işbirliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk.



Ticaret hacmimizi 2 milyar düzeyine çıkarmak için çabalarımızı sürdürüyoruz.



Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz.



"TERÖRLE MÜCADELEMİZ E DEVAM EDECEĞİZ"



Arnavutluk Başbakanı Rama ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadeleyi ele aldık. Terör örgütleriyle mücadelemize devam edeceğiz.



Küresel ve bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduk. İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli maddesi arasında yer aldı.



NETANYAHU HÜKÜMETİ ARTIK KÜRESEL DÜZENİ TEHDİT EDİYOR



Netanyahu hükümeti artık küresel düzeni tehdit ediyor. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır.



Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. İsrail üzerinde gerekli baskıların kurulması için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor.



NAMAZGAH CAMİİ'NİN AÇILIŞI

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Yine bugün değerli dostum Sayın Edi Rama'yla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın desteğiyle Türk halkının Arnavutluk'taki Müslüman kardeşlerine hediyesi olan Namazgah Camii'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balkanların en büyük camisi olan bu güzide eser, İslam'ın yüce değerleri olan barış ve birlik duygusunun yeşereceği bir ibadethane olacaktır.

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Bu düşüncelerle Başbakan Sayın Rama başta olmak üzere tüm Arnavut dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum ve değişik alanlarda, askeri, siyasi, ekonomik, ticari, bütün bunların yanında turizme yönelik attığımız ve atacağımız adımlarla istişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

TERÖRE KARŞI ORTAK NOKTADAYIZ

Erdoğan'dan sonra söz alan Arnavutluk Başbakanı Rama ise "Türkiye ile daha fazla işbirliği ve yatırım yapılması konusunda mutabakata vardık" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tiran'da bir şubesinin açılması. Bu büyük bir önem arz ediyor.

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Ukrayna'daki Rus geriliminin karşısındayız. Ukraynalıların kendi ülkelerinde özgürce yaşamaları gerektiğini düşünüyorum

Teröre karşı ortak noktadayız, terör tolere edilemez"