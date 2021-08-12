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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 00:31 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan, Gani ile görüşmesinde, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan Erdoğan'ın Reisi ile görüşmesinde Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındı, Erdoğan Reisi'yi göreve başlaması dolayısıyla tekrar tebrik etti.

İbrahim Reisi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Konsey'in stratejik iş birliği bakımından büyük role sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gnassingbe ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi yapacağını aktardı.  

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