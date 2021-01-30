Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi.
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