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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu

#Recep Tayyip Erdoğan#Mektup#Mustafa Kazımi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Irak Başbakanı Kazımiye geçmiş olsun mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yönelik saldırıyı kınadı ve Kazımi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yönelik saldırıyı kınadı ve Kazımi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’ye gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim, Bağdat’taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak’ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum.
En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Zat-ı Alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Mektup#Mustafa Kazımi

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