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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Fidan'a üstün hizmet madalyası

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Hakan Fidan#Üstün Hizmet Madalyası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı 'Devlet üstün hizmet madalyası beratı ' takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi, MİT'te 13 yıllık boyunca müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı" verdi. 

Beratı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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#Erdoğan#Hakan Fidan#Üstün Hizmet Madalyası

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