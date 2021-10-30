Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de kritik görüşmeler

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Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.



Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

İLK GÖRÜŞME İTALYA BAŞBAKANI İLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında ilk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

RUTHE İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü.





Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da hazır bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, WİDODO İLE BİR ARAYA GELDİ



G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalyanın başkenti Romada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.







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Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.