Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de kritik görüşmeler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maça damga vuran pozisyon Mehmet Topalın golü iptal edildi, Cüneyt Çakırın kararı...Maça damga vuran pozisyon! Mehmet Topal'ın golü iptal edildi, Cüneyt Çakır'ın kararı...#Beşiktaş
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Hükümetten EYT için yeni formül Bekleme süresinde 2-3 yıllık avantajHükümetten EYT için yeni formül! Bekleme süresinde 2-3 yıllık avantaj#Dar Gelirli
Erdoğandan G20de peş peşe kritik görüşmelerErdoğan'dan G20'de peş peşe kritik görüşmeler!#Erdoğan
Beşiktaş, Hataydan puansız dönüyorBeşiktaş, Hatay'dan puansız dönüyor#Hatayspor
Dünya bu anları konuşuyor... G20 zirvesinde tokalaşma kriziDünya bu anları konuşuyor... G20 zirvesinde tokalaşma krizi#Tokalaşma Krizi
Hatayspor - Beşiktaş maçında buzlar eridi Sergen Yalçın ve Ömer Erdoğan...Hatayspor - Beşiktaş maçında buzlar eridi! Sergen Yalçın ve Ömer Erdoğan...#Sergen Yalçın
Flaş adaylık açıklaması: Çok kişi geliyor, özgeçmiş bırakanlar varFlaş adaylık açıklaması: Çok kişi geliyor, özgeçmiş bırakanlar var#CHP
Birçok ülkeden peş peşe haberler... Yüzbinlerce kişi koronavirüs nedeniyle işinden olabilirBirçok ülkeden peş peşe haberler... Yüzbinlerce kişi koronavirüs nedeniyle işinden olabilir!#Koronavirüs
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Süper Lig
Sıcak dakikalar İstanbulda faciadan dönüldü...Sıcak dakikalar! İstanbul'da faciadan dönüldü...#İstanbul
Yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı, aile karıştıYanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı, aile karıştı#Gigi Hadid Zayn Malik Ayrıldı
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Özcan Denizin en kötü senaryosuÖzcan Deniz'in en kötü senaryosu#Altın Fiyatları
ABD bu bebeği konuşuyor Erken doğdu ama kilosu...ABD bu bebeği konuşuyor! Erken doğdu ama kilosu...#ABD
HABERLERDünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de kritik görüşmeler

#Erdoğan#G20#Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bu yıl Roma'da düzenlenen G20 Liderler zirvesinde diğer devlet başkanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Ruthe ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de kritik görüşmeler

İLK GÖRÜŞME İTALYA BAŞBAKANI İLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında ilk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de kritik görüşmeler


AB KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de kritik görüşmeler

RUTHE İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü.

İlgili Haberler:

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiO olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadınCristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, WİDODO İLE BİR ARAYA GELDİ

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalyanın başkenti Romada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de kritik görüşmeler

Haberin Devamı

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#G20#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi