Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonrası kritik açıklamalar: Yarın Putin ile telefonda görüşeceğim

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Johannesburg Expo Center'da devam ediyor.

Diplomatik temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik ana teması ile gerçekleşen zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterdikleri hüsnü kabul için kendilerine teşekkür ediyorum. G-20'nin ilk defa Afrika'da gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyorum.

Güney Afrika'ya ilk kez 2005'te başbakan olarak geldim. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı beni her zaman etkiledi. Ülkemizde de Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik.

'BU İVMEYİ GÜÇLENDİREREK DEVAM ETME ARZUSUNDAYIZ'

Türkiye olarak bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirme arzusundayız. Güney Afrika'nın Filistin davasına verdiği desteği çok kıymetli buluyorum. Özellikle çoğu çocuk 70 bin Filistinlinin katledildiği soykırımda Güney Afrika örnek duruş sergiledi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlığa karşı suç işlenirken Güney Afrikalı dostlarımız da vahşete sırtını dönmedi. Uluslararası adalet divanında İsrail aleyhine açtıkları dava ile yürekli tavrı takınan Güney Afrika'yı ülkem ve milletim adına saygı ile selamlıyorum.

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına güçlü şekilde sahip çıktık, Gazzeli mazlumların hukukunu savunduk. 103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Bizimle katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Biz çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Gazze'de yaşanan yıkımın neticelerin hafifletilmesinin küresel sorumluluk olduğunu vurguladım, insani yardım ve mimari yapılanmaya destek istedim. Ateşkesle birlikte iki devletli formülün hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz. Gazzeli kardeşlerimiz için ilkeli tutumumuzu muhafaza edeceğiz.

En az gelişmiş ülkelerin BM 2030 kalkınma hedeflerinde geri kalmamaları için ihtiyaç duydukları mali teminine dikkat çektik. G20'nin bugüne kadarki çalışmalarının bir muhasebesini yaptık. Katılımcı diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirip önemli konularda istişarelerde bulunduk. Bu çerçevede dün ve bugün devlet ve hükümet başkanlarının aralarında bulunduğu birçok isimle görüşmelerimiz oldu.

G20 birçok farklı ülkeyi barındıran platform olmayı sürdürüyor. Ben de 2008'den bu yana G20 zirvelerine bizzat katılıyorum. G20'nn küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizim için mühimdir. Bu yılki zirvede kimseyi bırakmama şiarının uluslararası toplumun pusulası olması gerektiğini vurguladık.

Uluslararası iş birliğini ve çok taraflılığı vurguladık. G20 süresince gerçekleştirdiğimiz istişarelerin küresel ekonomik istikrarda hayırlara kapı aralamasını temenni ediyorum. G20 dönem başkanlığını devralacak olan ABD'ye başarılar diliyorum.

Erdoğan, soru cevap kısmında ise gazetecilere şu yanıtları verdi:

GAZZE'DEKİ DURUM

Özellikle Orta Doğu'daki Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık ve net ortada. Siyonistlerin bu soykırımının özellikle görüştüğüm ikili liderler ile Netanyahu konusunu kendilerine ifade ediyorum ve soykırım ile ilgili her şeyi açık net olarak Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kendilerine ifade ediyorum. 60 bin kişinin öldürüldüğü Gazze'de bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir.

GAZZE’DEKİ ULUSLARARASI İSTİKRAR VE GÜVENLİK GÜCÜ

Bizler güvenlik güçlerimizin buradaki duruşunu durumunu, özellikle savunma bakanlığımız olarak elden geçireceğiz ve bu değerlendirmeden sonra da nihai kararımızı vereceğiz.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Çok kutuplu dünya ne yazık ki zaten çatışmaların içinde. 4 yıl içinde yüz binler öldü. Rusya tarafından büyük oranda ölenler var Ukrayna tarafında büyük oranda ölenler var. Bizler Türkiye olarak üzülerek bakıyoruz. Bu iş nasıl sona erer, nasıl barışı yakalarız gayreti içindeyiz.

Her şeyden önce Zelenski ile geçen hafta Ankara'da görüştüğümüzü söyledim. Yarın Putin ile telefonda görüşeceğiz. Bu görüşmeler sonrası tahıl koridoru gayretimiz bizim aslında barışa giden yolu açmak içindi. Ne yazık ki belli bir yere kadar başardık ama daha sonra bu devam etmedi. Yarınki görüşmemizde sayın Putin'den bunu yeniden rica edeceğiz. Bu süreci yeniden başlatırsak hayırlı olacak. Ölümleri durdurabilmek için Ne gibi adımlar atarız bunları müzakere edeceğiz. Daha sonra alacağımız neticeyi gerek Trump, gerek Avrupalı dostlarla görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum.

Şüphesiz ikili ilişkilerimiz iyi bir seviyede bundan sonra da savunma sanayinden enerjiye kadar bu alanlarda müşterek birçok adımları atacağız.

Barışı nasıl temin ederiz, kısa süreli ateşkesten ziyade kalıcı ateşkesi nasıl temin ederiz, bunun gayreti içindeyiz.

SUDAN KONUSU

Nerede sıkıntı varsa orada olacağız. Sudan'daki kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu sıkıntıların çözümünde yer almasını talep ediyor. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız.