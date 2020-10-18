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Haber Giriş: 18.10.2020 - 20:22 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.

Bakan Berat Albayraktan Tatara tebrik mesajı
Bakan Berat Albayrak'tan Tatar'a tebrik mesajı
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