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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünyaya Reform Çağrısı

#TRT#World Forum#Küresel Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünyaya Reform Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 5’incisi düzenlenen TRT World Forum’un açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Pandeminin hayata dair her alanı etkilediğini vurgulayan Erdoğan, “Tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bu kriz karşısında, dünyada barış ve adaleti sağlamakla görevli kurumlar bir kez daha sınıfta kaldı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Avrupalı siyasetçilerin İslam düşmanlığı karşısındaki tutumları ve bu durumu istismarı da vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Ekim tarihlerinde “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” temasıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen TRT World Forum 2021’in onur konuğu olarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle sanal ortamda düzenlenen forumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Erdoğan konuşmasına, “TRT World Forum 2021’in dünyamız, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. TRT yönetimi ile bu güzel programa destek veren kurum ve kuruluşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” sözleri ile başladı.

“Dünyada barış ve adaleti sağlamakla görevli kurumlar bir kez daha sınıfta kalmıştır.”

İki yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının etkisini yitirmeye başladığını ancak halen etkilerinin sürdüğünü söyleyen Erdoğan, salgın nedeniyle yaşanan krizin normale dönmesinin zaman alacağını vurguladı. Erdoğan, “Artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gördük” dedi ve şöyle devam etti:
“Küresel sistemdeki tenakuz ve paradokslar, daha önce hiç olmadığı kadar gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle refah bakımdan dünyada üst sıralarda yer alan ülkelerin sağlık ve sosyal yardım altyapılarının ne derece kırılgan olduğu görülmüştür. Tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bu kriz karşısında, dünyada barış ve adaleti sağlamakla görevli kurumlar bir kez daha sınıfta kalmıştır. Az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri kaderlerine terk edilmiş, ticarette korumacılık artarken, tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanmıştır. Ekonomik sıkıntılarla birlikte batılı ülkelerde nefret suçları ürkücü boyutlara ulaşmıştır.”

“Avrupalı siyasetçiler İslam karşıtlığını istismar etti, rant sağladı”

Salgın nedeniyle sosyal devlet kavramının ağır yara aldığının altını çizen Erdoğan, gelir adaletinin kötüleştiğini, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığının yeniden alevlendiğini bu durumun da tüm insanlığı bekleyen tehditleri gözler önüne serdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
“Avrupalı siyasetçiler, toplumu tıpkı bir kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığıyla mücadele etmek yerine, bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin, oya devşirmenin hesabını yapıyor. Uzun yıllardır bu tehditlere dikkat çeken bir siyasetçi olarak, şahit olduklarımız karşısında endişelerimiz daha da artıyor. Açıkçası, küresel barış ve adaleti tesis yolunda tarihi bir fırsatın heba edildiğini görmekten üzüntü duyuyoruz. Bize büyük bir aile olduğumuzu tekrar hatırlatan koronavirüs salgınını, ne yazık ki, iş birliği ve dayanışma açısından hakkıyla değerlendiremedik. Dünya genelinde 5 milyona varan ölümleri, virüse veya yetersiz sağlık hizmetlerine bağlamak hem kolaycı hem de hatalı bir yaklaşım olacaktır. Bu tablonun ortaya çıkmasının en önemli sebebi, zayıf yerine güçlüyü koruyan, paylaşma yerine sömürüyü teşvik eden, kanaat yerine hırsı, bencilliği, tamahkârlığı özendiren mevcut sistemdir.

“BM ve diğer uluslararası kurumların reform ihtiyacı görmezden gelinemez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya savaşları sonrası ortaya koyulan sistemin uzun süredir adalet ve istikrar üretmediğinin altını çizerek konuşmasında şunları kaydetti:
“Birinci Dünya Savaşı sonrası temelleri atılan, İkinci Dünya Savaşı sonrası tahkim edilen bu sistem, uzun süredir adalet ve istikrar üretmiyor. İslam âleminin söz hakkının olmadığı, Afrika’nın, Latin Amerika’nın, Güney Asya’nın taleplerinin dikkate alınmadığı, sadece gücü elinde bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin, hâlihazırdaki yapısıyla devam etmesi mümkün değildir. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı, artık görmezden gelinemez.”

“Daha Adil Bir Dünya Mümkün”

Türkiye olarak, bu reform ihtiyacının yıllardır “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesiyle dile getirdiklerini belirten Erdoğan, “Bu konudaki somut tekliflerimizi kısa süre önce 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ diyerek milletimizle ve tüm dünyayla paylaştık. Böylece sadece eleştirilmek yerine, temsilde adaletin sağlandığı ve veto imtiyazının kaldırıldığı bir Birleşmiş Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model sunduk. 76’ncı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yaptığımız görüşmelerde, ülkemizin bu çabalarının mâkes bulduğunu görmekten ayrıca memnuniyet duyduk. Tüm mazlum ve mağdurlar adına yürüttüğümüz bu mücadeleyi çok daha yukarılara taşımakta kararlıyız. İnsanı merkeze alan, adaleti ve hakkaniyeti önceleyen, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu küresel bir düzen kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı, “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak teması altında TRT World Forum’da yapılacak tartışmaların bizlere yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Forumun başarılı geçmesini diliyor, katkı veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum.”

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#TRT#World Forum#Küresel Sağlık

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