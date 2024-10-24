Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ'a alçak saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Misafirperverliği ve davetleri için değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'e teşekkür ediyor, başarılı ev sahipliği dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını üstlenecek Brezilyalı dostlarımıza başarılar diliyorum. Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum.



"ALÇAK SALDIRI TERÖRE KARŞI KARARLILIĞIMIZI PERÇİNLEDİ"



Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.



"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"



Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını fevkalade isabetli buluyoruz. Günümüz şartlarında 2. dünya savaşının ürünü olan siyasi mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak böylesi bir ortamda, "Daha adil bir dünya mümkündür." şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya önem veriyoruz.



BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.



Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde güvenin tesisi ile mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durmadıkça, gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutumu, hukuk ve vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır.Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor, İsrail, Lübnan'a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşımıştır. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz.1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazıdır.Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin sürmesi bu ülkeyi saldırılarında daha da pervasız hale getiriyor.BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz değerli dostlarımın bu hususta sağlayacakları desteğe güveniyorum. Hep beraber el ele vererek coğrafyamızdaki katliamları ve gözyaşlarını bir an önce durduralım diyorum.





