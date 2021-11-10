Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bosna Hersek diplomasisi

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Bosna Hersek’in etnik kimlikli yapısının korunmasının önemine vurgu yapılan görüşmede Türkiye’nin Bosna Hersek’in yanında olduğunun altı çizildi. Temaslara önümüzdeki dönemde devam etmesi planlanıyor.

BOSNA TRAFİĞİ

Diplomasi trafiği kapsamında geçtiğimiz hafta Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzzetbegoviç’i kabul eden Erdoğan, Bosna Hersek’teki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bosna’da tansiyonun düşürülmesi için Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar Erdoğan’dan yardım talebinde bulunmuştu.