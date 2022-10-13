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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış mesajı: Savaşın kazananı olmaz!

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#Erdoğan#Dünya#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 08:55

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'savaşın kazananı adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağını hep söylüyorum' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nda konuştu.

Konferansın 6. zirvesine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, 'Sayın Tokoyev'in şahsında tüm Kazak kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kazakistan'ın önerisi doğrultusunda temelleri atılan konferansın 30. yıldönümünü kutluyoruz. Yeniden Asya girişimimizin temel hedefi işbirliğimizin derinleştirilmesidir' dedi.

Konferansın genişletilmesine başından beri güçlü destek verdiklerinin altını çizen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

'Dönem başkanlığımız sırasında da aynı doğrultuda devam ettik. Değerli dostlar, insanlık olarak güç dengelerin değiştiği, ekonomiden gıda güvenliğine pek çok alanda ciddi imtihanlarla karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz.'

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Erdoğan, 'Mevcut sistemin yapısal sorunları giderek kendisini daha fazla hissettiriyor. Türkiye olarak dünya 5'ten büyüktür diyerek bu duruma dikkat çekiyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın sürecinde yaşadıklarımız bu gerçeği bize tekrar hatırlatmıştır. FETÖ-DEAŞ-PKK gibi terör örgütlerine yardım eden oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor. BM Küresel Terörizm'le mücadele stratejisinin eylem planı da bu açıdan önemli bir kazanım olarak görüyorum.' ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın kendi kaderine terk edilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'uluslararası camia olarak desteğimizi sürdürmeliyiz. Dış politikamızda öncelik verdiğimiz yardımlarımızı 120 ülkeye ulaştırdık. Bu alanda dünyada milli gelire oranla ilk sıradayız. Suriyeliler olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini, savaşın kazananı adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağını hep söylüyorum' dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

'Yoğun çabalar tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Ukrayna tahılına yönelik İstanbul mutabakatı ve esir takası somut birer başarıdır. Hedefimiz yakalanan ivmeyi devam ettirerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır. Türkiye olarak çok modlu ulaştırma koridorlarını teşvik ediyor, modern İpek Yolu'nun canlandırılmasını destekliyoruz. Orta koridor girişimimize ve Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna büyük önem veriyorum.'

 

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#Erdoğan#Dünya#Türkiye

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