Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşanan ve 2 Türk vatandaşının yaralandığı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.