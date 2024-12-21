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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya taziye mesajı

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Almanya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Almanyaya taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 15:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Almanya'da yaşanan saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşanan ve 2 Türk vatandaşının yaralandığı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Almanya

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