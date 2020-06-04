Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne gönderdiği video mesajla, devlet ve hükümet başkanları ile katılımcılara seslendi.

İngilizce alt yazılı olarak yayınlanan video mesajdaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı ve Bağışıklaştırma için Küresel İttifak"ın, 2021-2025 yılı hedeflerine ulaşmasını temenni ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve iş birliğinin altını çizmiştir. Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk." diye konuştu.

Türkiye'nin, şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede milli çabalarımız kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk. Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8'i sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye olarak şimdiden, yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık.



Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz. Bugünkü zirveyi de 26 Mart'ta icra ettiğimiz G-20 Olağanüstü Zirvesi ile 4 Mayıs'ta iştirak ettiğimiz 'Koronavirüs Küresel Mukabele' taahhüt etkinliğini destekleyen ve tamamlayan bir girişim olarak görüyoruz.



Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin salgın sonrası döneme ilişkin çalışmalarda da Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifi (GAVİ) ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde hareket etmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "İcraatların sözlerden daha yüksek sesle konuşulduğu bir dünya temennisiyle sizlere saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.