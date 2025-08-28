Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomatik temaslar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüşmesinde, Alaska ve Washington'daki temasları takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.

Erdoğan ayrıca, barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, X hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşım yaparak, şunları bildirdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de tebrik etti."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAKİSTAN LİDERİ ŞERİF'E TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan lideri Şerif ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bildirdiğine göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Başbakan Şerif’e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu, birçok bölgede yardım faaliyetlerinin sürdüğünü, daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti.