Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak: Yunan tarafının beklentileri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın resmi bir ziyaret için gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Görüşmede ikili ilişkilerin ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu görüşmeyi Ege sorununa kalıcı çözüm için tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi.

Yunan yetkililer, görüşmenin özellikle iletişim kanallarının açık tutulması açısından önem taşıdığı görüşünü dile getirdi. Atina yönetimi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilime rağmen diyaloğun korunmasını öncelikli bir hedef olarak tanımladı.

Yunanistan, görüşme öncesi diyalog mesajları verse de Yunan basını, Miçotakis'in Ankara'da herhangi bir taviz vermeyeceğini iddia etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin bilgilendiren Miçotakis'in, Ege ve Akdeniz'deki sorunların çözümünü engelleyen Yunan iddialarını savunmayı sürdüreceğini teyit ettiği kaydedildi.

CNN Yunanistan'ın haberine göre, Yunan tarafı görüşmelerde Ege'deki göç sorununa ilişkin işbirliğini içeren bazı anlaşmalar yapmak istiyor. Ankara ve Atina arasındaki temasların, teknik düzeyde yürütülen süreçlerle desteklenmesi planlanıyor. Yunan kaynaklar, görüşmelerin yapıcı bir çerçevede sürdürülmesinin amaçlandığını belirtti.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE DOSYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in gündemi hem ikili hem de bölgesel konularla oldukça yoğun. Tarafların Orta Doğu'daki son gelişmeleri, İran, Suriye ve Ukrayna gibi uluslararası meseleleri görüşmesi planlanıyor. Yunan tarafı, Türkiye'nin İsrail konusundaki pozisyonunu da masaya getirmeye hazırlanıyor.

Miçotakis'in, Türkiye'nin NAVTEX ilanını da görüşmede ele almak istediği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'e açıklamalarda bulunarak, hem Miçotakis'in hem de Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in sorunu çözme, yeteneğine sahip olduklarına inandığını ifade etti. Fidan, Yunanistan'daki iç siyasi ortamın bu tür stratejik sorunların çözümüne elverişli bir ortam yaratmadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye, Ege'de adaların silahlandırılması, hava sahası ve kıta sahanlığı sorunlarının çözülmesini isterken, Yunan tarafı karasularını genişletmeyi amaçlıyor. Atina'nın, Ankara’nın deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunu gündeme getirip getirmeyeceğini yakından izlediği belirtildi. Yunan basınında yer alan haberlerde, Fidan’ın Yunanistan ile görüşmeleri “Ege sorununa kalıcı bir çözüm için tarihi bir fırsat” olarak tanımladığına dikkat çekildi.

MİÇOTAKİS, GKRY CUMHURBAŞKANI HRİSTODULİDİS'İ BİLGİLENDİRDİ

Kathimerini, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, pazartesi günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaparak, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği temas hakkında bilgi verdiğini duyurdu. Görüşmede, adada uzun süredir askıda olan müzakerelerin canlandırılması yönündeki çabalar da ele alındı.

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis

YUNANLAR TAVİZ VERMEK İSTEMİYOR

Haberde, yakın müttefikler olan GKRY ve Yunanistan'ın geleneksel olarak Türkiye'ye karşı tutumlarını koordine ettiği söylendi. Miçotakis'in, görüşmede üçüncü tarafların arabuluculuğuna gerek kalmadan ikili görüşmelerin sürmesini amaçladığı bildirildi. Yunan gazetesi, Atina'nın görüşmelerde pozisyonundan taviz vermeyeceğini öne sürdü.

POZİTİF GÜNDEM GÖRÜŞMESİ

Pazartesi gecesi geç saatlere kadar Yunan heyetinde kimlerin yer alacağının kesinleşmediği ifade edildi. Bunun nedeni olarak Türkiye ile sürdürülen müzakere süreci gösterildi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Teoharis’in, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozal ile "Pozitif Gündem" başlığı altında görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Pozitif Gündem çerçevesinde ticaret, turizm, teknoloji, ulaştırma ve iş birliği konularının ele alınması planlanıyor. Bu başlığa ilişkin 9. tur Yunan-Türk görüşmeleri ocak ayı sonunda gerçekleştirilmişti. Söz konusu temasların, Yüksek İşbirliği Konseyi’nde imzalanması öngörülen anlaşmaların hazırlanmasına zemin oluşturduğu ifade edildi.

İki ülke arasında başlatılan "pozitif gündem" sürecinin, sağlık, çevre, kültür, sanat, turizm, ekonomi ve ticaret gibi birçok alanda işbirliğine ivme kazandırma potansiyeli taşıyor. Türkiye ve Yunanistan arasında başlatılan ve ticari ilişkileri hızlandırması planlanan "pozitif gündem" girişiminin, karşılıklı ziyaretler ve işbirliği anlaşmalarıyla yoğunlaşması öngörülüyor.

GÖÇ VE GÜVENLİK

Yunan heyetinin henüz kesinleşmediği, ancak Vatandaş Koruma Bakanı Michalis Krisokhoidis ile Göç Bakanı Thanos Plevris’in de Ankara’da bulunmasının beklendiği bildirildi. İki ismin, Türkiye temaslarında organize suçlarla mücadele ve göç akışlarının yönetimi konularının ele alınması planlanıyor. Tarafların bu alanlarda işbirliğini güçlendirme niyetinde olduğu ifade edildi.

Haberde, uyuşturucu ve her türlü kaçakçılıkla mücadele için ortak operasyonların başlatılması konusunda yakın zamanda anlaşmaya varıldığı hatırlatıldı. Tarafların, EUROPOL ve Interpol gibi uluslararası mekanizmaların etkin biçimde kullanılması üzerine çalıştığı öne sürüldü.

FİDAN'IN DA GÖRÜŞMEYE KATILMASI BEKLENİYOR

Görüşmeye Dışişleri Bakanları Giorgos Gerapetritis ve Hakan Fidan’ın yanı sıra danışmanlar Milton Nikolaidis ile Akif Çağatay Kılıç’ın katılması öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli metinlerin imzalanması da bekleniyor.

Erdoğan, 2023'ün sonunda Yunanistan'a 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirmiş, 7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin, 10 milyar dolara çıkartılması hedeflenmişti. Karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş, ticaret, sağlık ve kültür konularında işbirliği imkanları ele alınmıştı.