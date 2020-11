Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralıların yardımına koşan Türklerle görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avusturyanın başkenti Viyana’da dün gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Recep Tayyip Gültekine geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı olmasına rağmen arkadaşı Mikail Özen ile birlikte canlarını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve o sırada vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin’e "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.



’GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM’



Recep Tayyip Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:



"Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaratılanları Yaradan’dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. ’Sadece insan olması bizim için yeter’ dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturyada zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bir defa, terörle, terörizmle en büyük mücadeleyi biz verdik, vermeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Milletim, ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selamlar."



’İSMİNİZİ BÜYÜK BİR ŞEREFLE TAŞIYORUM’



Recep Tayyip Gültekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür ederek, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Eksik olmayın. En büyük hayalim, Allah nasip ederse, bir gün sizinle yüz yüze görüşmek ya da telefonla konuşmaktı. İsminizi de büyük bir şerefle taşıyorum. İnşallah Türkiyeye geldiğimde elinizi öpmeye fırsatım olursa da memnun olurum" dedi.



Mikail Özen de "Sayın Cumhurbaşkanım ellerinizden öpüyorum. Sizinle konuşabilmek, sesinizi duyabilmek çok büyük mutluluk. Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Allah sizi alem-i İslamın başından eksik etmesin. Her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizinleyiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Recep Tayyip Gültekin’in babası Ahmet Gültekinle de bir süre sohbet etti.