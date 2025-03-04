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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan Başbakanı Miçotakis#Telefon Görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 18:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Görüşmede Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi.

İletişim başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in doğum gününü kutladı. İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi." denildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan Başbakanı Miçotakis#Telefon Görüşmesi

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