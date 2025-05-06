Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi dünya basınında

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Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi sonrası uluslarası basında Türkiye ve ABD'nin iş birliğini ilerletebileceği bildirildi. İsrail medyası, görüşmeye ilişkin haberlerinde Tel Aviv yönetiminin Türkiye-ABD diyaloğu konusunda "hassas" olduğunu belirtirken, Yunan medyası ise iki ülkenin ilişkilerini son dönemde geliştirdiğine dikkat çekti.

Dış basında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiği bilgisi verilirken, gazeteler ABD Başkanı'nın görüşme sonrası yaptığı "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasını okuyucularına aktardı. Uluslararası medya, Trump'ın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirememesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a giderek ABD Başkanı ile görüşebileceğini ifade etti.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme Haberi görüntüle

KATHİMERİNİ: 'TRUMP, TÜRK MEVKİDAŞIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA NİYETİNDE'

Yunan Kathimerini gazetesi, Trump'ın iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti. Haberde, ABD Başkanı'nın özellikle Ukrayna’daki çatışmaların durması için Türkiye ile ortak çalışma arzusunda olduğu söylendi.

Kathimerini, iki liderin Suriye’deki son durum ve Gazze’de yaşanan gelişmeleri ele aldığını vurgulayarak, Trump'ın görüşmenin "verimli ve olumlu" geçtiği ifadelerine başlığında yer verdi.

TIMES OF ISRAEL: "TRUMP, TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ HAKİMİYETİNİ KABUL ETMİŞ GÖRÜNÜYOR"

İsrail merkezli Times of Israel, son dönemde Türkiye ile İsrail arasında Suriye ve Gazze politikaları nedeniyle artan gerilimin görüşmede ele alındığına dikkat çekti. Gazete, Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze operasyonlarını şiddetle eleştirdiği ve uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdığını söyleyerek, "Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'de İsrail'e karşı kurduğu hakimiyeti kabul etmiş gibi göründüğü" yorumunu yaptı.

Haberde, Trump’ın, geçmişte yaptığı bir açıklamada, "Suriye’ye de Türkiye'nin söz sahibi olduğunu" söylediği hatırlatıldı. Times of Israel, ABD Başkanı'nın bu görüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileterek, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesini "Tarihi bir başarı" olarak nitelendirdiğini kaydetti. İsrailli basın kuruluşu, Tel Aviv'in Türkiye’nin Suriye’deki artan etkisinden rahatsızlık duyduğunu resmi açıklamalarla dile getirdiğini belirtti.

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FOX NEWS: "ERDOĞAN VE TRUMP UKRAYNA'DA İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA MUTABIK KALDI"

ABD'de Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News, Trump ve Erdoğan arasındaki görüşmenin "verimli ve olumlu" geçtiğini haberinde ön plana çıkarırken, ABD Başkanı'nın ilk döneminde Türkiye ile "mükemmel" ilişkilere sahip olduğunu kaydetti. Fox News, tarafların, özellikle Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Haberde, Trump'ın, "Bu yıkıcı savaşın bir an önce bitmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak çaba göstermeye hazırız" ifadelerine yer verildi. Görüşmede, İsrail-Hamas savaşının yol açtığı insani krizin de ele alındığı söylendi. Fox News, Trump'ın, Gazze'de yaşananların bölgeyi derinden etkilediğini belirterek, çatışmaların sivil halk üzerindeki etkilerine dikkat çektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Haberde, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması için uluslararası toplumla iş birliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

BLOOMBERG: "İKİ LİDER SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAK"

ABD'li basın kuruluşu Bloomberg, iki liderin görüşmesinde pek çok konuda görüş birliğine varıldığını aktarırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın Ukrayna'da savaşı bitirmek için birlikte çalışma konusunda aynı görüşte olduğunu okuyucularına iletti. Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirten Bloomberg, Cumhurbaşkanı'nın da Washington'a bir ziyaret gerçekleştirebileceği bilgisini verdi.

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EL CEZİRE: "ERDOĞAN, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAKTA KARARLI"

Katarlı haber ajansı El Cezire, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komşu Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma ve kalıcı istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını yinelediğini ifade etti. Trump ile Erdoğan'ın görüşmede Ukrayna konusunda görüş birliğine vardığını kaydeden El Cezire, iki liderin yakın zamanda Türkiye ya da ABD'de bir araya geleceğini belirterek iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin daha da gelişeceği tahminini yaptı.

MOSCOW TIMES: "TRUMP, UKRAYNA SAVAŞI'NI SONLANDIRMAK İÇİN ERDOĞAN'IN YARDIMINI GÖZLÜYOR"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna, Gazze ve İran müzakerelerine değinerek, Trump'ın "savaşları sonlandırma yaklaşımından" dolayı memnuniyetini dile getirdiğini vurgulayan Moscow Times, ABD Başkanı'nın Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için Erdoğan'ın yardımını "gözlediğini" kaydetti.

Moscow Times, okuyucularına Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu aktarırken, Ankara'nın Rusya'nın işgalinden bu yana Karadeniz'deki iki komşusuyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştığını ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelere iki kez ev sahipliği yaptığını hatırlattı.