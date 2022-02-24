Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü! Güvenlik Zirvesi toplanıyor

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Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas'taki saldırganlığı ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı ısrarla reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın nesnel gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Görüşmede, Rusya Federasyonu için uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da tartışıldı. Bu bağlamda Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı.

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ERDOĞAN GÜVENLİK ZİRVESİNİ TOPLUYOR

CNN TÜRK Ahmet Türkeş canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Türkiye, NATO'nun atacağı adımı bekliyor. Gün içinde bir toplantı var. Türkiye, NATO'nun alacağı karara uyacak. Ankara'da saat 11:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi düzenlenecek. Konuyla ilgili bakanlar ve bürokratlar katılacak.