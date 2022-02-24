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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü! Güvenlik Zirvesi toplandı

#Erdoğan#Putin#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü Güvenlik Zirvesi toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler bölgedeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Güvenlik Zirvesi sona erdi. Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve 1 saat 45 dakika sürdü.

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Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas'taki saldırganlığı ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı ısrarla reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın nesnel gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Görüşmede, Rusya Federasyonu için uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da tartışıldı. Bu bağlamda Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı.

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ERDOĞAN GÜVENLİK ZİRVESİNİ TOPLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken zirve 1 saat 45 dakika sürdü.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

(Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da ziyareti nedeniyle zirveye katılamadı.)

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