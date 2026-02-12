Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinin perde arkası: Yunan basını, tesbih ve albüm detaylarını yazdı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Ankara'da Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. İkili görüşmelerin ardından düzenlenen heyetler arası oturumda iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Haberin Devamı

Yunanistan merkezli medya kuruluşları, Ankara'daki zirveyi "tarihi rakipler arasında yumuşama" ve "diyalog dönemi" başlıklarıyla duyurdu. Liderlerin Ankara'daki yoğun temasların ardından sergilediği uzlaşmacı tavrın, gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların süreceğine işaret ettiği kaydedildi. Erdoğan'ın "Sorunlar çözümsüz değil" çıkışının Ege'deki anlaşmazlıkların çözümü için umut verdiği yorumu yapıldı.

Haberin Devamı

PROTO THEMA: TESBİH, FOTOĞRAF ALBÜMÜ VE DOSTANE ATMOSFER

Proto Thema gazetesi, görüşmenin perde arkasına ilişkin ayrıntıları okurlarıyla paylaştı. Gazete, olumlu atmosferin Mitsotakis’in Ankara’ya ayak bastığı andan itibaren hissedildiğini kaydetti. İki liderin ortak açıklamalarını dostane bir üslupla yaptığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme sonrasında Yunanistan Başbakanı’na önceki temaslarına ait bir fotoğraf albümü gösterdiği belirtildi.

Erdoğan, Miçotakis ve Patrik Bartholomeos bir araya gelerek kısa bir süre sohbet etti. Miçotakis, Bartholomeos'a kehribar rengi tesbihini gösterirken, Patrik de altın boncuklu kendi tesbihini sergiledi. Erdoğan'ın, tesbihin Türkiye'de sevilen bir aksesuar olması nedeniyle bu diyaloğa özellikle ilgi gösterdiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Yaklaşık bir saat süren akşam yemeğinde de mükemmel bir atmosferin hakim olduğu vurgulanan haberde, Cumhurbaşkanlığı'nın tanınmış Yunan ve Türk eserlerini seslendiren bir orkestra ayarladığı bilgisi paylaşıldı. Yemek boyunca Miçotakis ve Erdoğan'ın birbirleriyle daha sosyal bir sohbet etmeyi tercih ettiği, aileleri, seyahatleri ve Yunan ve Türk mutfağı hakkında konuştukları belirtildi. İki liderin mutfak kültürü üzerine sohbetine konu olan yemeğin ise "börek" olduğu kaydedildi.

LIFO: GÖRÜŞMENİN ODAĞI KIBRIS, AZINLIKLAR VE CASUS BELLI'YDİ

Lifo haber sitesi, Ankara’daki görüşmelerin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini duyurdu. Haberde, tarafların bölgesel istikrarı destekleyen mutabakat zaptları imzaladığı bilgisine yer verildi. Yunan hükümet kaynaklarının, geçmişte anlaşmazlıklara yol açan tüm konuların ele alındığını aktardığı bildirildi.

Haberin Devamı

İki liderin açık iletişim kanallarının korunmasının ve ikili ilişkilerdeki ortamın iyileştirilmesinin her iki ülke için de yararlı olduğu konusunda hemfikir oldukları ifade edildi. Uluslararası ve bölgesel gelişmeler kapsamında Ukrayna ve Orta Doğu başlıklarının masaya yatırıldığı kaydedildi. Yunanistan Başbakanı’nın göç meselesine dikkat çektiği ve Sakız Adası’ndaki trajik gemi kazasına değindiği aktarıldı.

Haberde, iki liderin ikili ticaret hacmini 10 milyar avroya çıkarma hedefini yinelediği belirtildi. Tarafların sınır ötesi karayolu ve demiryolu hatlarının modernizasyonu konusunda iş birliğini sürdürme kararı aldığı, enerji alanında özellikle elektrik ve yenilenebilir kaynaklar konusunda fırsatların değerlendirileceğini dile getirdiği bildirildi.

Haberin Devamı

KATHIMERINI: ÇÖZÜMSÜZ SORUN YOK

Kathimerini gazetesi, iki liderin açıklamalarını manşetine taşıdı. Haberde, Miçotakis’in “İlişkilerimize yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmanın zamanı geldi” sözlerine yer verildi. Erdoğan ve Miçotakis'in iki ülke arasındaki olumlu iklimin altını çizerek diyaloğun devam etmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi niyetle çözümsüz sorun yok Haberi görüntüle

Miçotakis’in "İlişkilerimize yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmanın zamanı geldi" sözlerine yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise "İyi niyetle çözümsüz sorun yok" dediği bildirildi.

Gazete, Yunanistan’ın deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını tek farklılık olarak gördüğünü yazdı.

Haberde ayrıca, göç alanındaki iş birliğine değinildi. Miçotakis’in Doğu Ege’deki göç akışının yüzde 60 oranında azaldığını kaydettiği ve kaçakçılıkla mücadelenin süreceğini vurguladığı belirtildi. Ekonomik ilişkiler kapsamında 10 milyar avroluk ticaret hedefi koyulduğu da söylendi.

SKAI: MİÇOTAKİS UZLAŞMACI BİR TAVIR SERGİLEDİ

Skai, Ankara'daki zirveyi "Erdoğan ve Yunanistan lideri Kyriakos Miçotakis, Ankara'da bir gün süren görüşmelerin ardından uzlaşmacı bir tavır sergiledi" sözleriyle duyurdu. Haberde, bu tavrın tarihi rakipler arasındaki gerginliğin son dönemde azalmasının devam edeceğinin işareti olarak yorumlanabileceği ifade edildi.

Erdoğan'ın, Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından Ege Denizi ile ilgili anlaşmazlıklarda ilerleme kaydedilebileceğini vurguladığı açıklandı. İki NATO üyesi ülke arasındaki gerilimin son yıllarda azaldığı açıklandı. Haberde, Yunanistan ve Türkiye arasındaki en önemli görüş ayrılıklarından birinin Ege Denizi'ndeki deniz sınırlarıyla ilgili olduğu belirtildi.

ERT NEWS: ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'İ DEĞERLİ BİR DOST DİYE NİTELEDİ

ERT News'ün haberinde, Miçotakis'in casus belli anlaşmazlığına gönderme yaparak "İlişkilerimize yönelik her türlü biçimsel ve esaslı tehdidi ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Şimdi değilse ne zaman?" ifadesini kullandığı kaydedildi. Miçotakis ve Erdoğan'ın ikili ilişkileri gözden geçirdiği ve açık iletişim kanallarının korunmasının, ikili ilişkilerdeki ortamın iyileştirilmesinin her iki ülke ve daha geniş bölgedeki istikrar için faydalı olduğu konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Uluslararası ve bölgesel konuların da ele alındığı, iki liderin özellikle Ukrayna ve Orta Doğu üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.