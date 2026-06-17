×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı: Meloni'den itiraf

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#Meloni#G7 Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı: Meloniden itiraf
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 16:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara bırakması yönündeki uyarısının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Meloni, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı itirafta, sigara kullanmayı "bir ay önce" bıraktığını söyledi.

Haberin Devamı

Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, resmi oturumların yanı sıra liderler arasındaki samimi sohbetlerle de gündeme geldi.

Zirve kulislerinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sigara alışkanlığına ilişkin soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

"BİR AY ÖNCE BIRAKTIM"

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Meloni, sabahları ayakta kalabilmek için “üç kahve” içmek zorunda olduğunu ifade ederken, yaklaşık bir ay önce sigarayı bıraktığını açıkladı. İtalyan liderin bu sözleri, zirvede gülümseten anlara sahne oldu.

YEŞİLAY’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Meloni’nin açıklamalarının ardından Yeşilay’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dünyanın ortak fikri: Sigarayı bırakmak iyi bir karar” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, “Cumhurbaşkanımızın ‘Sigarayı bırak’ tavsiyesine kulak verenler listesine Giorgia Meloni de eklendi” denildi. Meloni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı bir videoya ise internet kültüründe sıkça kullanılan “Mission Passed! Respect+” ifadesi eklendi.

Haberin Devamı

Yeşilay mesajını, “Zor olabilir; imkansız değil. En doğru zaman: bugün” sözleriyle tamamladı.

ERDOĞAN-MELONİ GÖRÜŞMESİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Mısır’da düzenlenen Gazze Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Erdoğan’ın, Meloni’nin iyi göründüğünü belirterek “Sigarayı bıraktırmam lazım” dediği anlar gündem olmuştu.

Meloni’nin bu sözlere gülümseyerek “Biliyorum, biliyorum” yanıtını verdiği, o sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ise İtalyan liderin sigarayı bırakmasının “imkansız” olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Gözden Kaçmasın ABDden İran itirafı: Savaşta Elon Musk parmağı... Hedefleri Grok belirlediABD'den İran itirafı: Savaşta Elon Musk parmağı... Hedefleri Grok belirlediHaberi görüntüle

“BU SÜREÇTE BİRİNİ ÖLDÜREBİLİRİM” DEMİŞTİ

İtalyan lider, daha önceki G7 toplantılarının bir tanesi sırasında sigarayı bırakmanın kendisi için oldukça zor olacağını “Bu süreçte birini öldürebilirim” ifadesini kullanarak esprili bir şekilde dile getirmişti.

Gözden KaçmasınG7 Zirvesinde gaf üstüne gaf Diplomasinin perde arkası mikrofonlara yansıdı: Dünya liderleri neler konuştuG7 Zirvesi'nde gaf üstüne gaf! Diplomasinin perde arkası mikrofonlara yansıdı: Dünya liderleri neler konuştu?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#Meloni#G7 Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!