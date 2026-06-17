Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı: Meloni'den itiraf

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Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, resmi oturumların yanı sıra liderler arasındaki samimi sohbetlerle de gündeme geldi.

Zirve kulislerinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sigara alışkanlığına ilişkin soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

"BİR AY ÖNCE BIRAKTIM"

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Meloni, sabahları ayakta kalabilmek için “üç kahve” içmek zorunda olduğunu ifade ederken, yaklaşık bir ay önce sigarayı bıraktığını açıkladı. İtalyan liderin bu sözleri, zirvede gülümseten anlara sahne oldu.

YEŞİLAY’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Meloni’nin açıklamalarının ardından Yeşilay’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dünyanın ortak fikri: Sigarayı bırakmak iyi bir karar” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, “Cumhurbaşkanımızın ‘Sigarayı bırak’ tavsiyesine kulak verenler listesine Giorgia Meloni de eklendi” denildi. Meloni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı bir videoya ise internet kültüründe sıkça kullanılan “Mission Passed! Respect+” ifadesi eklendi.

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Yeşilay mesajını, “Zor olabilir; imkansız değil. En doğru zaman: bugün” sözleriyle tamamladı.

Aramıza hoş geldin Meloni 💚



Dünyanın ortak fikri: Sigarayı bırakmak iyi bir karar. 🚭



Cumhurbaşkanımızın “Sigarayı bırak” tavsiyesine kulak verenler listesine Giorgia Meloni de eklendi.



Zor olabilir; imkânsız değil.

En doğru zaman: bugün. #Yeşilay #BağımsızlıkSeferberliği pic.twitter.com/PgPvYMxQN0 — Yeşilay (@1920yesilay) June 17, 2026

ERDOĞAN-MELONİ GÖRÜŞMESİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Mısır’da düzenlenen Gazze Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Erdoğan’ın, Meloni’nin iyi göründüğünü belirterek “Sigarayı bıraktırmam lazım” dediği anlar gündem olmuştu.

Meloni’nin bu sözlere gülümseyerek “Biliyorum, biliyorum” yanıtını verdiği, o sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ise İtalyan liderin sigarayı bırakmasının “imkansız” olduğunu söylediği aktarılmıştı.

“BU SÜREÇTE BİRİNİ ÖLDÜREBİLİRİM” DEMİŞTİ

İtalyan lider, daha önceki G7 toplantılarının bir tanesi sırasında sigarayı bırakmanın kendisi için oldukça zor olacağını “Bu süreçte birini öldürebilirim” ifadesini kullanarak esprili bir şekilde dile getirmişti.